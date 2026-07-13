Em seu primeiro ano, diretoria do CVG-RJ amplia atuação e fortalece a entidade

Em Assembleia Geral Ordinária, realizada na sede do Clube, no dia 9 de julho, foram apresentados os resultados e atividades do período entre julho de 2025 e junho de 2026 – O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) realizou, no dia 9 de julho, sua Assembleia Geral Ordinária (AGO), ocasião em que a prestação de contas da diretoria, referente ao período de julho de 2025 a junho de 2026, foi aprovada por unanimidade. Durante a reunião, também foi apresentado o relatório de atividades do primeiro ano da atual gestão, marcado pelo fortalecimento institucional e pelo ingresso de 11 novas empresas beneméritas, ampliando o apoio e a representatividade do Clube junto ao mercado segurador.

Ao longo dos últimos 12 meses, o CVG-RJ promoveu uma agenda intensa de eventos consolidando sua atuação como um dos principais espaços de relacionamento, capacitação e desenvolvimento do mercado de seguros de pessoas. Palestras, painéis, encontros de networking, cafés de negócios e eventos comemorativos reuniram executivos, corretores, seguradoras, assessorias e demais profissionais do setor para debater tendências, compartilhar conhecimento e fortalecer conexões.

Para a presidente do CVG-RJ, Sonia Marra, “ é uma satisfação fechar um ano de mandato, com meta técnica, social e financeira completadas plenamente, com práticas de governança, elevando o patamar do CVG-RJ para uma etapa ainda mais robusta e de muita representatividade. É uma alegria muito grande cumprir e avançar em metas propostas, projetando e oferecendo aos nossos associados e beneméritas uma janela para o futuro do mercado e do segmento de Vida”, finalizou.

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 60 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 2000 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.

Foto: A diretoria do CVG-RJ durante a missa em ação de graças pelos 60 anos da entidade, celebrando também um primeiro ano de gestão marcado por importantes realizações – Foto: Isabel Capaverde-VTN Comunicação