SINCOR-GO celebra saúde e união do setor na Corrida Vida Segura 2026

GOIÂNIA – O Parque Areião, um dos principais cartões-postais da capital goiana, foi palco ontem (12/07) de um verdadeiro espetáculo de esporte, saúde e integração entre o mercado de seguros e a comunidade. A Corrida Vida Segura, promovida pelo SINCOR-GO, reuniu cerca de 1 mil participantes, entre corretores de seguros, familiares, seguradores e entusiastas da modalidade esportiva.

O evento contou com forte adesão do mercado e com a presença massiva de representantes das principais companhias seguradoras parceiras, consolidando a força e o dinamismo do setor no estado de Goiás. Com modalidades de caminhada de 3km e corridas de 5km e 10km, a iniciativa atraiu desde atletas experientes até profissionais que buscavam apenas celebrar o bem-estar e a qualidade de vida.

Para além do fomento às atitudes saudáveis e à prática esportiva, a corrida cumpriu um papel institucional de extrema relevância: dar visibilidade à categoria perante toda a comunidade.

O presidente do SINCOR-GO, Vinícius Porto, destacou o impacto do evento para a sociedade. “A presença de cada um de nós aqui na pista cumpre um papel fundamental: mostrar à sociedade quem é o corretor de seguros. Nós não trabalhamos apenas com números e contratos; somos profissionais que prezam pela vida, pela prevenção e pelo cuidado com o futuro. Ao ocuparmos um espaço público e nobre como o Parque Areião, transmitimos essa imagem de dinamismo e solidez que define a nossa categoria”, frisou Vinícius.

Engajamento

À frente da organização e do desenvolvimento do evento, o vice-presidente do SINCOR-GO, Deivid Pereira, celebrou o engajamento e a energia contagiante que tomou conta do circuito. “Ver essa energia tomando conta do mercado é a certeza de que cumprimos nossa missão. A Corrida Vida Segura reflete o nosso compromisso com a promoção de hábitos saudáveis e com o bem-estar físico e mental, que é o alicerce para qualquer profissional de alta performance. Conseguimos atrair o interesse das companhias seguradoras, assessorias, corretores e da sociedade em um momento único de celebração e incentivo ao esporte. Sem dúvidas, mostramos hoje a nossa força”, destacou Deivid Pereira.

O SINCOR-GO reforça seu agradecimento a todas as seguradoras e entidades parceiras que apoiaram e caminharam lado a lado, para tornar este evento um marco no calendário do setor em 2026. Ano que vem tem mais!

MARCAS PARCEIRAS

PREMIUM

Clube Bancorbrás

Consórcio Nacional Bancorbrás

Voalá

PROJETO PARCEIRO

Porto

Tokio Marine Seguradora

Zurich

MASTER

C6Seg

Up Music

APOIO

Allianz

Excelsior Seguros

APOIO INSTITUCIONAL

ENS

Fenacor

Ibracor

Sicoob Credseguro

Sindseg MG/GO/MT e DF

Assessoria de Comunicação do SINCOR-GO | Ampli Comunicação