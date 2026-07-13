Presidente da Sou Segura participa do 15º Congresso Brasileiro de Atuária

A presidente da Sou Segura – Associação das Mulheres do Mercado de Seguros, Camila Maximo, é palestrante confirmada do 15º Congresso Brasileiro de Atuária (CBA), no painel sobre a “dimensão social do ESG e a contribuição da ciência atuarial para a mensuração de riscos e a sustentabilidade”. Promovido pelo Instituto Brasileiro de Atuária (IBA), o evento será realizado nos dias 13 e 14 de agosto de 2026, no Windsor Barra Hotel, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Atuária e consultora estratégica para o mercado segurador, Camila Maximo possui mais de 20 anos de experiência profissional. Ao longo de sua trajetória, passou por organizações como Allianz, Swiss Re, Berkley e EY, liderando projetos relacionados à transformação organizacional, inovação, desenvolvimento de novos negócios e resseguro. É acadêmica da Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP), membro do Instituto Brasileiro de Atuária e coautora do livro Mulheres no Seguro. Em 2025, foi finalista do Women in Insurance Awards, reconhecimento internacional dedicado às profissionais que contribuem para o desenvolvimento e a transformação do setor de seguros.

À frente da Sou Segura, a executiva atua no fortalecimento da presença feminina no mercado segurador e na ampliação dos debates sobre equidade de gênero, diversidade, governança e desenvolvimento de lideranças. Sua presença no 15º CBA aproxima essas pautas da análise atuarial e das discussões estratégicas sobre sustentabilidade.

Considerado o maior encontro da ciência atuarial no país, o congresso terá como tema central “Risco, Dados e Inteligência: o Papel Estratégico do Atuário na Sociedade Brasileira”. A programação reunirá profissionais, pesquisadores, executivos, representantes de órgãos reguladores e lideranças de diferentes segmentos para debater as transformações da profissão e sua crescente relevância para a tomada de decisões. Durante os dois dias de programação, os participantes terão acesso a palestras, painéis e debates conduzidos por especialistas nacionais e internacionais. O congresso também proporcionará oportunidades de conexão com profissionais e organizações dos mercados de seguros, previdência, saúde, finanças e gestão de riscos, além de representantes de entidades reguladoras e fiscalizadoras.

Foto: Camila Maximo