Do CLUSVIP/PR ao ISB BRASIL: Uma história construída por pessoas que acreditaram no futuro do seguro

Algumas histórias começam com grandes estruturas. Outras começam com uma ideia, um grupo de pessoas comprometidas e a certeza de que era preciso construir algo novo.

Há 42 anos, no Paraná, nasceu uma iniciativa que transformaria a forma como os profissionais do mercado de seguros se conectavam, compartilhavam conhecimento e fortaleciam a representatividade da categoria.

Em 1984, um grupo de profissionais visionários se reuniu, em Curitiba, para fundar o Clusvip/PR — Clube de Seguros de Vida e Previdência Privada do Paraná. Mais do que criar uma entidade, aquele grupo dava início a uma trajetória de união, aprendizado e valorização do seguro de pessoas.

Entre aqueles que ajudaram a escrever essa história está Paulo Antônio Eckhardt (foto), hoje diretor da Projeção Corretora de Seguros e da Eckhardt Corretora de Seguros, associado do ISB Brasil e um dos fundadores do Clusvip/PR.

Com o olhar de quem viveu essa construção desde o início, Paulo relembra que a criação da entidade surgiu de uma necessidade do próprio mercado.

“Era uma ideia que germinou através de um grupo que naquela época via a necessidade de um espaço para que o CVG/PR se instalasse no Paraná.”

Naquele período, outros estados brasileiros já possuíam entidades semelhantes, como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O Paraná também precisava de uma instituição que representasse os profissionais de seguros de pessoas e as seguradoras que atuavam nesse segmento, especialmente em um momento em que o ramo vida ganhava cada vez mais relevância.

Apesar do nome “Clube de Seguros”, a proposta nunca esteve relacionada a um clube esportivo. O objetivo era muito maior: congregar profissionais, promover formação técnica, estimular a ética e fortalecer as boas práticas da profissão.

Uma história que acompanhou a evolução do mercado

Com o passar dos anos, o Clusvip/PR evoluiu, acompanhando as transformações do mercado segurador brasileiro. A entidade passou a ser reconhecida como CVG/PR — Clube Vida em Grupo do Paraná, alinhando-se ao movimento nacional de outras instituições.

Mais recentemente, em uma nova fase de expansão e fortalecimento institucional, nasceu o ISB Brasil, ampliando sua missão para representar não apenas um segmento específico, mas todos aqueles que fazem parte do mercado de seguro.

Para Paulo, essa evolução representa a maturidade de um projeto que começou pequeno, mas carregava um propósito grandioso.

“Aquilo que lá em 1984 era apenas uma ideia encontrou profissionais dispostos a tornar realidade o que hoje se mostra acertado, haja vista a evolução sistemática de um nobre objetivo tão bem trazido até aqui por todos que participaram ou participam desta bela jornada.”

O legado das novas gerações

Ao olhar para o presente, Paulo destaca com orgulho a continuidade desse trabalho pelas novas gerações de profissionais que assumiram o protagonismo do mercado.

Segundo ele, foram essas novas lideranças que ajudaram o ISB Brasil a se tornar uma instituição cada vez mais relevante no Paraná e com objetivos que ultrapassam as fronteiras do estado.

“Hoje existe um histórico muito de sucesso que esses novos profissionais, que foram tomando conta do nosso mercado ocupando o espaço dos veteranos, fizeram com que o ISB Brasil se tornasse uma instituição muito importante hoje no Paraná.”

Além da representatividade da classe, o ISB Brasil passou a atuar de forma ainda mais ampla, promovendo conhecimento, pesquisas, ações institucionais e iniciativas de valorização do seguro, aproximando a sociedade desse universo.

42 anos de uma história feita por pessoas

Ao celebrar mais um aniversário, o ISB Brasil também celebra todos aqueles que fizeram parte dessa caminhada: fundadores, diretores, associados, parceiros, seguradoras, corretores e profissionais que acreditaram na importância da união.

Paulo deixa uma mensagem especial aos amigos que iniciaram essa jornada ao seu lado: “Quero mandar aqui um abraço a todos eles, agradecer o apoio e também dizer que estou à disposição para apoiar qualquer iniciativa do ISB.” Mesmo próximo dos 80 anos, ele reforça que continua disposto a contribuir com o futuro da instituição que ajudou a criar: “Estou já indo para os 80, mas não fujo da luta.”

A história do ISB Brasil é, acima de tudo, uma história de pessoas. Pessoas que enxergaram uma necessidade, transformaram uma ideia em realidade e construíram, ao longo de 42 anos, um legado de conhecimento, união e valorização do seguro.