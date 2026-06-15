CSP-MG debate oportunidades do Seguro de Vida Empresarial para ampliar a proteção da sociedade

O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) promoveu, no dia 10 de junho, na sede do SindSeg MG/GO/MT/DF, em Belo Horizonte, o 2º simpósio da série “Como aumentar a proteção da sociedade”. Com o tema “Vida em Grupo para Pequenas e Médias Empresas (PMEs)”, o encontro reuniu especialistas de algumas das principais companhias do mercado para discutir tendências, desafios e oportunidades do Seguro de Vida Empresarial, além do papel estratégico dos corretores na ampliação da cultura da proteção no país.

O evento contou com apresentações do gerente nacional comercial Vida PJ da Tokio Marine Seguradora, Lupercio Biscaro Neto; da superintendente comercial Vida da companhia, Rosangela Spak; do superintendente comercial da CAPEMISA Seguradora, Eremar Moraes Viana; do gerente de Produto Vida Coletivo e Individual da Porto, Antônio Pereira; e do head de Negócios Estratégicos do PASI, Marcelo Reis.

Ao longo do simpósio, os palestrantes ressaltaram a necessidade de ampliar a conscientização de empresários e colaboradores sobre a importância do Seguro de Vida Empresarial, especialmente entre as pequenas e médias empresas, segmento que representa a maior parte dos negócios brasileiros.

Representando a Tokio Marine, Rosangela Spak afirmou que o Seguro de Vida em Grupo precisa ser visto como uma ferramenta estratégica para as organizações. Segundo ela, além de oferecer proteção financeira aos colaboradores e suas famílias, o produto contribui para a retenção de talentos, fortalece as práticas de gestão de pessoas e agrega valor aos programas de benefícios corporativos.

“O seguro de vida precisa deixar de ser visto como custo e passar a ser percebido como uma solução estratégica para as empresas. Além de proteger pessoas, ele fortalece a retenção de talentos, contribui para a sustentabilidade dos negócios e agrega valor aos colaboradores”, argumentou.

Na mesma linha, Lupercio Biscaro Neto chamou atenção para a necessidade de as empresas protegerem seu principal patrimônio: as pessoas. “As empresas investem em tecnologia, equipamentos e infraestrutura, mas muitas vezes deixam de proteger seu ativo mais importante, que são as pessoas. O Seguro de Vida Empresarial é uma ferramenta fundamental para preservar esse patrimônio humano e financeiro”, ressaltou.

Outro tema abordado pelos representantes da companhia foi a entrada em vigor das novas exigências relacionadas à saúde mental no ambiente corporativo, previstas na atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1). Os especialistas observaram que o mercado segurador já dispõe de soluções capazes de auxiliar as empresas na gestão dos riscos psicossociais e no cuidado com os colaboradores.

Durante sua apresentação, Eremar Moraes Viana, da CAPEMISA Seguradora, ampliou a discussão para a proteção dos empresários e a continuidade dos negócios familiares. O executivo salientou que muitas empresas dependem diretamente da atuação de seus fundadores e que a ausência de planejamento pode comprometer a sobrevivência do negócio.

“Quando falamos de seguro de vida, falamos de proteção familiar e continuidade de sonhos. No ambiente empresarial, essa proteção também garante a perpetuidade dos negócios e a segurança financeira de colaboradores e famílias que dependem daquela empresa”, assegurou. Eremar também alertou para o amplo potencial de crescimento do mercado, especialmente entre micro e pequenas empresas, e reforçou a importância do corretor como agente de conscientização junto aos empresários.

O executivo Antônio Pereira, da Porto, apresentou dados que evidenciam a baixa penetração do seguro entre os brasileiros e classificou o Seguro de Vida Empresarial como “porta de entrada” para a proteção securitária. “Mais de 80% da população brasileira ainda acorda sem qualquer proteção securitária. O Seguro de Vida Empresarial é, para muitos brasileiros, a primeira oportunidade de acesso a essa proteção e representa um importante instrumento de inclusão securitária”, apontou.

Pereira também enfatizou a necessidade de ampliar a oferta de coberturas utilizadas em vida, como doenças graves, invalidez, assistência psicológica e telemedicina, reforçando o papel consultivo dos corretores na construção de soluções mais adequadas às necessidades de cada empresa.

Encerrando o ciclo de apresentações, Marcelo Reis, do PASI, trouxe uma reflexão sobre a evolução do conceito de proteção no mercado segurador. Segundo ele, o desafio atual vai além da indenização e passa pela construção de uma relação contínua de cuidado com o segurado.

“O seguro não começa no sinistro, mas no cuidado. A indenização é apenas uma etapa final; o mais importante é oferecer uma proteção que acompanhe as pessoas em todos os momentos da vida”, frisou. O executivo acrescentou que ampliar a proteção da sociedade significa tornar o seguro mais presente no cotidiano das pessoas, por meio de soluções que entreguem valor antes mesmo da ocorrência de um evento coberto.

Após as palestras, os especialistas participaram de um debate mediado pelo diretor do CSP-MG, Maurício Tadeu Barros Morais, com a participação do presidente da entidade, João Paulo Moreira de Mello. Durante a discussão, os integrantes da mesa responderam às perguntas do público presente e dos internautas, que acompanharam a transmissão pelo canal do CSP-MG no YouTube.

Ao avaliar os resultados do simpósio, Mello afirmou que o encontro alcançou plenamente os resultados esperados. “O objetivo do evento foi totalmente cumprido. Todos concordam que é preciso aumentar a proteção da sociedade. Esse é um ponto em comum entre as empresas e profissionais aqui presentes. Esse desafio passa necessariamente pelo fortalecimento da atuação do corretor de seguros e pela qualificação contínua desse profissional. O corretor precisa estar preparado para orientar, conscientizar e levar proteção a cada vez mais pessoas e empresas”, salientou.

Morais reforçou a importância do conhecimento como ferramenta de transformação para o mercado. “O conhecimento transforma. Se você não tem conhecimento, dificilmente conseguirá resultados diferentes daqueles que já alcançou até agora. Nossa missão é compartilhar experiências, provocar reflexões e estimular mudanças que contribuam para a evolução das pessoas e dos negócios. Continuaremos trabalhando juntos nesse propósito”, concluiu.

O simpósio contou ainda com a participação da presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, Andréia Padovani, e do presidente do Sincor-MG, Gustavo Bentes, que prestigiaram o encontro e reforçaram a importância da integração entre as entidades representativas do setor.

Ao final do evento, a palavra foi cedida ao presidente do Sincor-MG, que aproveitou a ocasião para divulgar o projeto Cidades Protegidas e convocar os corretores a participarem ativamente das iniciativas promovidas pelas entidades do setor. Em sua manifestação, mencionou a importância da capacitação contínua dos profissionais, incentivando a adesão aos treinamentos, eventos e demais ações voltadas ao fortalecimento da categoria.

A série “Como aumentar a proteção da sociedade” terá continuidade no dia 22 de julho, quando o CSP-MG realizará o 3º simpósio, desta vez com o tema “Vida Individual”. O encontro reunirá especialistas das beneméritas MAG Seguros, MBM, Zurich e SulAmérica para discutir tendências, desafios e oportunidades do segmento.

Foto: Especialistas da Tokio Marine Seguradora, CAPEMISA Seguradora, Porto e PASI foram os convidados do 2º Simpósio do CSP-MG

Foto: Arnaldo Athayde