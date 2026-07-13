Campanha Amanhã Seguro destaca papel do seguro diante do aumento dos riscos climáticos

As mudanças climáticas deixaram de ser uma preocupação restrita ao meio ambiente para se tornarem um dos principais desafios econômicos e sociais da atualidade. Chuvas intensas, enchentes, vendavais, secas prolongadas e ondas de calor têm provocado prejuízos cada vez maiores para famílias, empresas e o poder público, reforçando a necessidade de ampliar a cultura da proteção financeira.

Diante desse cenário, a campanha Amanhã Seguro, iniciativa do Sincor-SP e do Sindseg SP, dedica sua programação de julho ao tema “Seguro e Clima”, promovendo uma série de conteúdos para mostrar como o seguro contribui para reduzir os impactos econômicos dos eventos climáticos extremos e aumentar a capacidade de recuperação da sociedade. A iniciativa integra o movimento “Construindo um Amanhã Seguro”, criado para ampliar a conscientização da população sobre o papel do seguro na proteção financeira.

O tema também tem ganhado destaque entre os reguladores do setor. A Superintendência de Seguros Privados (Susep) vem defendendo que o aumento dos riscos climáticos exige mecanismos mais sofisticados de proteção econômica e que o Brasil precisa ampliar a cobertura securitária como forma de reduzir vulnerabilidades e fortalecer a resiliência diante de eventos extremos.

Na avaliação da autarquia, o país precisa desenvolver instrumentos capazes de responder de forma mais rápida aos choques ambientais e econômicos, preservando a sustentabilidade fiscal e o desenvolvimento de longo prazo. Atualmente, o setor supervisionado pela Susep administra cerca de R$ 2 trilhões em provisões técnicas, evidenciando sua importância para a estabilidade econômica.

O movimento também é percebido dentro do próprio mercado. A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) passou a tratar a transição climática como um dos pilares estratégicos para o desenvolvimento do setor. Entre as iniciativas estão a criação de um Hub de Inteligência Climática, o desenvolvimento de novos produtos voltados à transição climática e a elaboração da Taxonomia Sustentável do Mercado Segurador, destinada a orientar a classificação de produtos e serviços alinhados à sustentabilidade.

O avanço dessa agenda já pode ser observado nas seguradoras. De acordo com o Relatório de Sustentabilidade do Mercado Segurador 2025, 86% das empresas já identificam riscos climáticos em seus processos de gestão, enquanto 57% incorporam diretrizes ASG no desenvolvimento de produtos e serviços. Além disso, 35% já identificam e classificam produtos e serviços que geram benefícios climáticos, ambientais ou sociais, demonstrando que as mudanças climáticas passaram a integrar a estratégia do setor.

Para o coordenador da campanha Amanhã Seguro, Luiz Morales, discutir mudanças climáticas também significa discutir proteção financeira. ”Os eventos climáticos extremos estão acontecendo com mais frequência e impactando diretamente a vida das pessoas. A prevenção continua sendo fundamental, mas também precisamos fortalecer a capacidade de recuperação da sociedade. É nesse contexto que o seguro exerce um papel estratégico, ajudando famílias e empresas a enfrentar perdas sem comprometer sua estabilidade financeira.”

Segundo Morales, um dos objetivos da campanha é aproximar esse debate da população. “Queremos mostrar que o seguro vai muito além da indenização. Ele representa planejamento, tranquilidade e resiliência. Quando falamos em construir um amanhã mais seguro, estamos falando de preparar pessoas e empresas para enfrentar riscos que fazem parte da realidade.”

O presidente do Sincor-SP, Boris Ber, destaca que ampliar a cultura da proteção é um desafio coletivo. “Os efeitos das mudanças climáticas mostram que estamos diante de uma nova realidade. O corretor de seguros tem um papel essencial ao orientar pessoas e empresas sobre as formas de proteger seu patrimônio e minimizar os impactos financeiros dos eventos extremos.”

Para a presidente do Sindseg SP, Patricia Chacon, fortalecer a cultura do seguro também significa contribuir para uma sociedade mais resiliente. ”O seguro permite que famílias e empresas se recuperem com mais rapidez após um imprevisto. Ao ampliar o conhecimento sobre proteção financeira, contribuímos para que a sociedade esteja mais preparada para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas.”

Ao longo de julho, a campanha Amanhã Seguro abordará diferentes aspectos da relação entre mudanças climáticas e proteção financeira, mostrando como o seguro pode contribuir para reduzir vulnerabilidades, preservar patrimônios e fortalecer a capacidade de recuperação da sociedade diante de um cenário de riscos cada vez mais frequentes.

Fonte: Sincor-SP