MAG incentiva estudantes de tecnologia na criação de soluções no Desafio Industrial do IMPA Tech

Alunos colocaram em prática conhecimentos de matemática, ciência de dados, computação e inteligência artificial para resolver questões reais do segmento de seguros – Aplicar conhecimentos de matemática, ciência de dados, computação e inteligência artificial na solução de desafios reais do mercado foi a missão de estudantes do IMPA Tech na primeira edição do Desafio Industrial. O Grupo MAG, companhia com 191 anos de atuação ininterrupta nos segmentos de vida e previdência, realizou a mentoria de dois grupos no desenvolvimento de soluções para questões ligadas ao setor de seguros, aproximando a formação acadêmica das demandas enfrentadas pelas empresas.

As propostas desenvolvidas foram apresentadas na última sexta-feira (10) em cerimônia na sede do IMPA Tech, no Porto Maravalley, hub de tecnologia da região portuária do Rio de Janeiro. O evento reuniu alunos, professores orientadores e representantes das organizações parceiras.

O Desafio integra a jornada de capacitação dos alunos do bacharelado em Matemática da Tecnologia e Inovação do IMPA Tech, programa de graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), voltado à formação de profissionais de alta performance para o mercado de tecnologia e inovação. A graduação tem duração de quatro anos, com um ciclo básico de um ano seguido pela escolha de uma entre quatro ênfases: Matemática, Ciência da Computação, Ciência de Dados e Física.

Novas possibilidades

Durante oito semanas, grupos de estudantes trabalharam em projetos orientados por professores da instituição e profissionais das organizações participantes, em uma dinâmica semelhante a uma hackathon de longa duração. A MAG atuou junto a duas equipes de trabalho, cada uma composta por 10 alunos e um professor orientador, e propôs dois desafios atrelados ao dia a dia da companhia.

No primeiro grupo, os estudantes investigaram como dados e variáveis tradicionalmente poucos explorados pelo mercado segurador podem contribuir para uma compreensão mais ampla dos fatores que influenciam a sinistralidade dos seguros de vida. A proposta buscou explorar o potencial da inteligência artificial e da análise avançada de dados para identificar padrões capazes de tornar a proteção mais adequada às necessidades dos clientes.

Já a segunda equipe focou na análise de indicadores relacionados à performance dos squads de tecnologia da companhia. Os participantes avaliaram métricas de produtividade, qualidade, colaboração e evolução dos times para identificar quais fatores mais contribuem para a construção de equipes de alto desempenho em ambientes de desenvolvimento de software.

Ao longo do programa, os estudantes tiveram acesso a ambientes em nuvem, bases de dados anonimizadas, ferramentas de machine learning, recursos de inteligência artificial e mentorias de especialistas da MAG. A experiência proporcionou uma troca constante entre profissionais da companhia e alunos, permitindo a construção conjunta de conhecimento e a experimentação de novas abordagens para desafios complexos.

“Foi uma oportunidade para sentir um ‘gostinho’ de como o mercado de trabalho recebe um cientista de dados. Tivemos contato com a plataforma Databricks e conhecemos a dinâmica de trabalho na MAG”, disse o aluno Pedro Henrique Barbosa. “Como temos visões diferentes para algumas etapas, explicar nossa visão e compreensão às vezes é um desafio. Como a equipe sempre estava disponível para nos ajudar e tirar dúvidas, a compreensão foi possível e a comunicação foi produtiva”, acrescentou.

Para a MAG, o futuro da inovação também passa pela conexão entre o conhecimento acadêmico e desafios reais da sociedade. “Participar do Desafio Industrial do IMPA Tech foi uma experiência extremamente enriquecedora. Mais do que contribuir para a formação desses talentos, trocamos novas perspectivas, abordagens e formas de pensar problemas complexos. Esse contato é fundamental para uma companhia que acredita na tecnologia, na educação e no desenvolvimento de pessoas como motores de transformação do futuro e do setor”, afirma Luís Henrique Fontes, diretor de Tecnologia da Informação do Grupo MAG.

Para o IMPA Tech, a aproximação com empresas é um princípio constituinte da formação conectada com o mercado de trabalho. “Os Desafios Industriais são um importante instrumento para promover a aproximação de nossos estudantes da realidade concreta do setor produtivo. Esta primeira rodada de atividades foi muito encorajadora quanto ao potencial dessa aproximação”, afirma Marcelo Viana, diretor-geral do IMPA.

Também estiveram presentes no evento o VP do Grupo MAG, Leonardo Lourenço, vice-presidente; e Paula Cristiane Silva, superintendente de Arquitetura e Transformação Tecnológica, que orientou os estudantes que trabalharam nos dois desafios propostos pela companhia.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon, com 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Seu propósito é oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos da vida dos brasileiros, atendendo às necessidades de segurança financeira dos clientes e posicionando-se como referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 7,6 milhões de vidas seguradas, a companhia administra um capital segurado superior a R$ 979 bilhões. Está presente em 57 unidades pelo país, contando com mais de 2 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 7,2 mil corretores parceiros.

Reconhecida como uma das três empresas mais longevas do Brasil, a MAG Seguros foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025). O Grupo MAG atua em diversas frentes: seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além de manter o Instituto de Longevidade MAG.

Foto: Alunos com representantes do Grupo MAG e IMPA: em pé, Renata Loyola (head de MAG 200), Marcelo Viana (diretor-geral do IMPA); agachados, Luís Fontes (diretor de TI do Grupo MAG), Paula Cristiane Silva (superintendente de Arquitetura e Transformação Tecnológica do Grupo MAG) e Leonardo Lourenço (VP do Grupo MAG)