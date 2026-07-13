Planejamento financeiro: Geração Z é a menos endividada, mas ainda adia a construção da aposentadoria

Bradesco Vida e Previdência observa avanço da Geração Z na previdência privada, mas vê espaço para ampliar o planejamento de longo prazo – A Bradesco Vida e Previdência tem observado um interesse crescente da Geração Z por planejamento financeiro de longo prazo, cenário que também acompanha uma tendência observada no mercado. Segundo o Mapa da Inadimplência de maio de 2026, do Serasa, os jovens entre 18 e 25 anos representam apenas 11% do total de inadimplentes no país, a menor participação entre as gerações. Ao mesmo tempo, o estudo Raio X do Investidor Brasileiro 2026, da Anbima em parceria com o Datafolha, mostra que apenas 12% da Geração Z já iniciou uma reserva financeira para a aposentadoria, embora 66% afirmem que pretendem fazê-lo no futuro.

Os dados mostram uma geração mais disciplinada na gestão das finanças do dia a dia, impulsionada pelo uso de ferramentas digitais e pelo maior controle do orçamento. No entanto, esse comportamento ainda não se reflete no planejamento de longo prazo, fazendo com que a aposentadoria continue sendo percebida como uma decisão distante.

“A previdência não deve ser encarada como uma decisão para quem está próximo da aposentadoria, mas como uma ferramenta de planejamento financeiro desde o início da vida profissional. Quanto mais cedo a pessoa começa, mesmo com aportes menores, maior tende a ser o potencial de acumulação no longo prazo”, declara Estevão Scripilliti, Diretor da Bradesco Vida e Previdência.

Para o Grupo, o próximo passo natural da Geração Z é justamente transformar essa organização financeira em realidade. “Esse mesmo comportamento que hoje leva a os jovens a cuidarem da saúde financeira pode ser direcionado para a construção de reserva de longo prazo. Mas, para isso, a discussão precisa chegar de forma acessível, didática e compatível com a realidade financeira de quem está começando, muitas vezes com renda variável, primeiro emprego ou trabalhos autônomos”.

Foto: Estevão Scripilliti – Diretor da Bradesco Vida e Previdência