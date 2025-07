Brick leva tecnologia antifraude ao Insurtech Brasil 2025 e reforça avanço no setor de seguros

A Brick marcou presença no Insurtech Brasil 2025, principal evento de inovação em seguros do país, realizado na quinta-feira (03/07) no Expo Center Norte, em São Paulo.

A startup, que vem se consolidando como referência em prevenção a fraudes e em processos de gestão de risco para seguradoras, tanto para subscrição quanto para sinistros, apresentou ao público sua plataforma no-code com inteligência artificial integrada.

A Brick já atende mais de 600 clientes no Brasil com a sua solução.

Com um estande interativo, os visitantes puderam conhecer na prática como funciona a solução da Brick, que orquestra dados, regras de decisão e capacidade de testes em tempo real, reduzindo fraudes e acelerando processos críticos para seguradoras de qualquer porte e segmento.

O CEO da empresa, Vinícius Schroeder, foi o mediador do painel “Da Subscrição ao Sinistro: A Nova Era da Prevenção à Fraude”, ao lado de nomes relevantes do mercado. Segundo Schroeder, o evento confirmou o que o mercado já vinha sinalizando.

“As seguradoras estão prontas para abandonar ferramentas fragmentadas e ganhar autonomia nas decisões de risco. O que estamos propondo não é apenas tecnologia, mas uma nova lógica operacional para lidar com fraude de forma mais ágil, inteligente e conectada com a realidade dos times que estão na linha de frente”, explica o executivo.

Com uma rodada seed recente de R$5 milhões, a Brick segue com foco na expansão do seu produto para grandes seguradoras, reforçando seu papel como ferramenta estratégica para o futuro do setor.

Brick

A Brick é uma plataforma antifraude no-code com IA integrada criada para automatizar decisões em subscrição e sinistros com mais agilidade e autonomia.

Fundada em 2021, a empresa atende mais de 600 clientes, entre seguradoras e locadoras de veículos, e acaba de captar R$5 milhões em rodada seed liderada pelos fundos Honey Island by 4UM e Broom Ventures.

Seu foco está em transformar a prevenção à fraude em um processo inteligente, contínuo e livre de dependência técnica.