Bradesco Vida e Previdência avança em seguros de nicho com lançamento do Educacional Individual

Solução traz autonomia às famílias, com contratação direta pelo responsável financeiro, e garante a continuidade dos estudos em caso de imprevistos – Atenta às transformações da sociedade e às demandas dos consumidores, a Bradesco Vida e Previdência amplia sua atuação em seguros de nicho e lança o Seguro Educacional Individual. A iniciativa reforça a participação da companhia em um segmento com forte potencial de crescimento, impulsionado pela busca por soluções de proteção financeira mais personalizadas e alinhadas a projetos de longo prazo.

Voltado para pais, responsáveis financeiros e estudantes maiores de 18 anos que custeiam a própria formação, o produto garante a continuidade dos estudos em caso de imprevistos que comprometam a renda, como morte, invalidez e perda de renda involuntária. Em caso de morte, também estão previstos custos como mensalidades escolares, curso pré-vestibular, formatura, repetência e material didático.

“A educação é um dos maiores investimentos de uma família, mas também uma das despesas mais vulneráveis a imprevistos financeiros. O Seguro Educacional Individual surge para garantir que esse projeto não precise ser interrompido e representa um avanço importante para o mercado: antes, essa proteção dependia que a instituição de ensino oferecesse o seguro; agora, passa a ser uma decisão direta do responsável financeiro”, explica Alessandro Malavazi, superintendente sênior da Bradesco Vida e Previdência.

O lançamento acompanha uma tendência que combina planejamento financeiro, proteção personalizada e bem-estar familiar. Desenvolvido para atender diferentes etapas da jornada educacional — da educação infantil ao término da graduação, o seguro contempla os principais ciclos da educação privada, que representa mais de 20% das matrículas da educação básica no Brasil. Na contratação, o capital segurado é definido conforme o valor da mensalidade e o período de proteção escolhidos.

O produto pode ainda ser contratado pelo próprio estudante, desde que maior de 18 anos, ampliando o acesso à proteção para quem já trabalha e investe na própria qualificação. Esse movimento acompanha a expansão do mercado educacional brasileiro, que já ultrapassa 10 milhões de alunos no ensino superior, com a educação a distância representando mais da metade das matrículas — o que reforça a demanda por formação contínua ao longo da vida.

Assistências

Além da proteção financeira, o seguro foi estruturado para oferecer suporte ao longo da jornada educacional, com assistências voltadas ao desenvolvimento educacional, profissional, financeiro e à saúde. Entre os benefícios está o Kiddle Pass, plataforma para crianças de 3 a 12 anos que conecta famílias a educadores e especialistas em atividades voltadas ao desenvolvimento cognitivo, motor e socioemocional. Os responsáveis também contam com o serviço de Educação Parental, que oferece orientação sobre criação e desenvolvimento infantil.

Para jovens e adultos, a assistência de Orientação Profissional apoia na elaboração de currículo, preparação para entrevistas e planejamento de carreira. O produto inclui ainda conteúdos de Educação Financeira e acesso à plataforma Tocalivros, com mais de 185 mil eBooks e sete mil audiolivros.

O cuidado com saúde e bem-estar também faz parte do pacote, com assistência nutricional via aplicativo, participação no programa Hábitos Saudáveis — que oferece acompanhamento online com nutricionistas, psicólogos e preparadores físicos — e descontos em medicamentos em uma ampla rede de farmácias credenciadas.

“Mais do que assegurar o pagamento das mensalidades em momentos difíceis, buscamos oferecer uma solução completa, que acompanhe o estudante e sua família ao longo de toda a jornada educacional, unindo proteção, desenvolvimento e planejamento de futuro. Com isso, ajudamos a preencher uma lacuna relevante no mercado”, destaca Malavazi.

Com o lançamento da modalidade individual, a Bradesco Vida e Previdência amplia o portfólio voltado à proteção de projetos de vida e à construção de segurança financeira de longo prazo. O Seguro Educacional Individual será comercializado nos planos Essencial, Amplo e Completo.

Foto: Alessandro Malavazi, superintendente sênior da Bradesco Vida e Previdência