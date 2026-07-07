Live do Sincor-SP aborda impactos da reforma tributária na corretagem de seguros

O Sincor-SP realiza amanhã, 8 de julho, às 10h, a live “Reforma tributária: impactos na corretagem de seguros“, promovida pela Rede Sincor-SP de Comunicação. A transmissão tem como objetivo apresentar os principais impactos da reforma tributária para a corretagem de seguros, esclarecer dúvidas com especialistas e orientar os profissionais sobre a adequação às novas regras.

A mediação será do presidente do Sincor-SP, Boris Ber. Participam do encontro o coordenador do Comitê Contábil e Tributário da entidade, Régis Renzi; o diretor Técnico e de Estudos da CNseg, Alexandre Leal; o vice-presidente Financeiro da Fenacor, Robert Bittar; o vice-presidente de Relações com o Mercado da Fenacor, Henrique Brandão Jr.; e o vice-presidente Regional Sudeste da Fenacor e presidente do Sincor-RJ, Ricardo Garrido.

A transmissão será realizada às 10h pelos canais oficiais da Rede Sincor-SP de Comunicação:

https://www.youtube.com/@TVSincorSP/streams

Fonte: Sincor-SP