MAG Seguros homenageia cooperativas e celebra 20 anos de atuação junto ao segmento

Em 2025, a companhia registrou crescimento de 43% na produção de seguros no segmento – Em celebração ao Mês do Cooperativismo, a MAG Seguros lançou uma homenagem especial ao setor em seus canais digitais. A iniciativa ressalta a relevância do cooperativismo para o desenvolvimento econômico e social do país, além de destacar o papel das parcerias construídas com cooperativas na ampliação do acesso à proteção financeira, sempre com base em valores como confiança, proximidade e propósito compartilhado.

A homenagem também marca a trajetória de duas décadas de atuação da MAG junto cooperativas financeiras e bancos cooperativos, para ampliar o acesso dos cooperados a soluções de seguros de vida, previdência e capitalização. A MAG atua de forma integrada ao lado das cooperativas, oferecendo suporte contínuo aos gerentes e equipes comerciais por meio de programas de capacitação, soluções tecnológicas, ferramentas de gestão e venda, relacionamento próximo e apoio comercial especializado.

“O cooperativismo atravessa gerações, fortalece comunidades e é uma das forças mais relevantes do Brasil. Seu maior patrimônio é a confiança construída ao longo do tempo, por meio de relacionamentos duradouros e do conhecimento profundo das necessidades dos cooperados. Na MAG, compartilhamos esse DNA colaborativo e, há 20 anos, trabalhamos para fortalecer esse ecossistema por meio da proteção financeira”, afirma Gilvan Lima, Diretor de Cooperativismo do Grupo MAG.

Atualmente, a frente reúne importantes parceiros do setor, como Cresol, Ailos, Quanta, Unicred, Uniprime e CrediSIS. Em 2025, a seguradora registrou avanço de 43% na produção de vendas de seguros no segmento e crescimento de 50,7% na arrecadação em relação ao ano anterior.

Além de Gilvan, a ação também conta com a participação de Helder Molina, CEO e Chairman do Grupo MAG; Carice Weber, Diretora-Executiva Corporate e Carolina Vieira, Diretora de Parcerias Estratégicas.

Aliadas na proteção financeira

As cooperativas têm se consolidado como importantes aliadas na democratização do acesso a soluções de proteção. Com forte presença regional, relacionamento próximo aos associados e elevado nível de confiança junto às comunidades onde atuam, essas organizações representam um dos canais mais promissores para ampliar a cultura da prevenção e do planejamento financeiro no país.

Segundo o Anuário do Cooperativismo Brasileiro 2025, da OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras), o país conta com 4.384 cooperativas, sendo 700 dedicadas a crédito, e estão presentes em 3.586 municípios, reunindo 25,8 milhões de cooperados, o equivalente a mais de 12% da população brasileira. Juntas, essas organizações movimentaram R$ 757,9 bilhões em ingressos em 2024, acumulam R$ 1,39 trilhão em ativos e geram mais de 578 mil empregos diretos.

Confira a homenagem aqui:

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon, com 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Seu propósito é oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos da vida dos brasileiros, atendendo às necessidades de segurança financeira dos clientes e posicionando-se como referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 7,6 milhões de vidas seguradas, a companhia administra um capital segurado superior a R$ 979 bilhões. Está presente em 57 unidades pelo país, contando com mais de 2 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 7,2 mil corretores parceiros.

Reconhecida como uma das três empresas mais longevas do Brasil, a MAG Seguros foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025). O Grupo MAG atua em diversas frentes: seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além de manter o Instituto de Longevidade MAG.

Foto: Helder Molina, CEO e Chairman do Grupo MAG, celebra parceria com o setor cooperativista em homenagem no Instagram