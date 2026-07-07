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Bradesco Saúde lança plano Efetivo Plus na Bahia

07/07/2026

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Mercado baiano é o novo escolhido para receber o produto, que se destaca por conciliar cobertura nacional e custo competitivo – A Bradesco Saúde amplia sua presença na Bahia com o lançamento no estado do plano Efetivo Plus, que combina qualidade assistencial, ampla cobertura e custo-benefício competitivo. O produto, que possui abrangência nacional, é baseado na rede do Efetivo em todo Brasil e recebe um Plus na relação de hospitais, clínicas, consultórios e laboratórios com preço mais competitivo, nas praças de lançamento. Além da Bahia, o plano também já foi lançado em São Paulo Capital e região metropolitana, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Paraná.
Voltado a empresas de diferentes perfis e tamanhos – a partir de três pessoas – o Efetivo Plus oferece coberturas ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. E, ainda, flexibilidade na contratação, com opções com ou sem coparticipação e acomodação em quarto ou em enfermaria.
A rede credenciada é um dos destaques. Na Bahia, o plano conta com prestadores que são referência de excelência na assistência médico-hospitalar para a população local. Além dos hospitais que já constam no Efetivo, como o Hospital Português e o Santo Amaro, o “plus” chega com a adição do Hospital Mater Dei Salvador, Hospital da Bahia (HBA), Hospital Professor Jorge Valente e Hospital Santa Izabel. A rede ambulatorial também é incrementada, ampliando a disponibilidade de consultórios, clínicas e laboratórios no estado. A proposta é combinar capilaridade nacional com prestadores reconhecidos regionalmente, modelo cada vez mais valorizado pelo mercado corporativo.
“Ao ampliar a oferta de produtos com olhar regional e cobertura nacional, atendemos a uma demanda do mercado por modelos mais sustentáveis, promovendo o acesso a uma assistência médico-hospitalar de qualidade, uma excelente relação custo-benefício e a credibilidade da marca Bradesco Saúde. O objetivo é oferecer às empresas uma solução eficiente para o cuidado com a saúde de seus colaboradores”, ressalta Flávio Bitter, diretor-geral da Bradesco Saúde.
Além da rede assistencial, o Efetivo Plus se diferencia pelos serviços oferecidos aos beneficiários. Entre eles, acesso facilitado a psicólogos via aplicativo Bradesco Saúde, consultas via telemedicina, por meio do aplicativo Saúde Digital, o atendimento com foco em Atenção Primária à Saúde (APS) da rede Meu Doutor Novamed e a seleção de médicos do Programa Meu Doutor, ambos presentes em Salvador. Os beneficiários contam, também, com descontos exclusivos em produtos e serviços com o Clube+Saúde.
O investimento na Bahia acompanha o desempenho positivo da Bradesco Saúde no mercado local. No primeiro trimestre de 2026, a operadora registrou no mercado baiano crescimento de 6% na base de beneficiários, em comparação aos três primeiros meses do ano passado.Destaque para o segmento de pequenas e médias empresas, que registrou crescimento de 12% no mesmo período.
Sobre a Bradesco Saúde
Líder consolidada do mercado nacional de planos e seguros privados de saúde, a Bradesco Saúde possui cerca de 4 milhões de beneficiários, com atuação de destaque no segmento de planos coletivos, atendendo a empresas de todos os tamanhos e perfis. Fundada em1984, integra, desde maio de 2026, a Bradsaúde, o mais completo ecossistema de saúde do país. Sua rede credenciada conta com mais de 37 mil prestadores, presentes em mais de 1,3 mil municípios em todas as regiões do país.

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