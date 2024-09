Seguros e compensação de carbono: Sancor Seguros investe em ação para ampliar iniciativas sustentáveis

A Sancor Seguros, companhia de seguros de origem argentina com mais de 75 anos de história, anuncia o retorno da campanha “Seguro Pro Futuro”, que será realizada de 1° de setembro a 31 de outubro. A iniciativa oferece aos clientes do Seguro Auto um certificado de bônus de remoção de carbono equivalente a 1 tonelada de CO₂ por apólice. No ano passado, a campanha distribuiu mais de 1500 toneladas de bônus de remoção de carbono para seus segurados.

Desenvolvida para promover a compensação das emissões de CO₂ gerada pela frota de automóveis no Brasil, cada certificação dada aos segurados mostra o comprometimento da Sancor Seguros com a sustentabilidade, já que a redução de carbono é essencial contra as mudanças climáticas que ameaçam cada dia mais o nosso planeta.

Conforme o CEO Edward Lange, o programa possui vantagens duplas: “Além de proteger seus carros, os segurados Sancor podem apoiar diretamente a conservação de mata nativa através dos bônus de remoção de carbono. Essa tendência não apenas enfatiza a condução sustentável no desenvolvimento do seguro, mas também promove a proteção ambiental.”

Com a reintrodução da ação “Seguro Pro Futuro”, a seguradora reforça seu engajamento com o meio ambiente e, em parceria com a plataforma Jiantan e o Sindicato Rural de Maringá, alia proteção e preservação ambiental, destacando-se como pioneira na indústria de seguros ao adotar essa abordagem inovadora e transformadora. “Este é um dos exemplos de nosso compromisso com práticas sustentáveis e de conscientização da sociedade sobre o futuro do nosso planeta”, afirma o CEO.