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Fórum Seg News sobre GR e Tecnologia em Transportes de Cargas será no dia 28 de Maio!

Evento on line contará com profissionais de destaque no segmento. Bruna Medeiros, Presidente da GRISTEC e Vanderlei Mogehtti, Diretor Administrativo da L Perna Reguladora de Sinistros (Foto) já estão confirmados!

Reserve sua inscrição!

I FÓRUM SEG NEWS DE GR E TECNOLOGIA EM TRANSPORTES DE CARGAS
Data: 28 de Maio de 2026 – Das 14h00 ás 17h00 – Evento Híbrido
Formato On Line: Plataforma GoogleMeet

Realização:

CCPSegNews
Centro de Capacitação Profissional Seg News

www.agenciasegnews.com.br

Palestrantes Confirmados:

Coordenação: Ivanildo J. M. Sousa, CEO da Agência Seg News
Bruna Medeiros, Presidente da GRISTEC – Associação Brasileira das Empresas de Gerenciamento de Riscos e de Tecnologia de Rastreamento e Monitoramento
Vanderlei Mogehtti, Diretor Administrativo da L Perna Reguladora de Sinistros

Inscrições:

Investimento: R$ 75,00
A partir de duas inscrições……………R$ 65,00 Cada
Forma de Pagamento: Pix 11 934157357
*Com Certificado

Dados

Nome:
Empresa:
WhatsApp:
E-mail:

Foto: Vanderlei Mogehtti, Diretor Administrativo da L Perna Reguladora de Sinistros

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