Inscrições abertas para o I Fórum Seg News de E&O!

I FÓRUM SEG NEWS DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL (E&O)

Destaques: Lei 15.040, RC Corretor de Seguros, RC Médicos e Regulação de Sinistros

Data: 02 de Junho de 2026 – Das 14h00 ás 17h30

Formato On Line: Plataforma GoogleMeet

Realização: CCPSegNews – Centro de Capacitação Profissional SegNews

www.agenciasegnews.com.br

PROGRAMA:

Coordenação: Ivanildo J. M. Sousa, CEO da Agência Seg News

I Painel (14h20 ás 15h00): Seguro RC Profissional: Demanda e Perspectivas de Mercado…

Palestrante:

.Fabio Lambertucci – Gerente de Subscrição de Linhas Financeiras da AXA no Brasil

II Painel (15h00 ás 15h30): O Seguro RC Profissional Corretores de Seguros X Lei 15.040/2024

Palestrante:

.Alexandre Del Fiori – Assessor Técnico da Presidência do Sincor-SP – Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo

III Painel (15h30 ás 16h20): Seguro RC Médicos/Dentistas: Panorama atual

Palestrantes:

.Fellipe Moreira Paes Barreto, Diretor da ZNT Consultoria em Responsabilidade Civil

.Karina Saleme Lanzellotti, Diretora Sócia da ZNT Consultoria em Responsabilidade Civil

IV Painel (16h20 ás 17h30): A Regulação de Sinistros nos Seguros de RC Profissional

Palestrantes:

.Robson Silveira – Advogado Especializado, Sócio Proprietário do Escritório Robson Silveira Advogados

.Ingrid Machado – Coordenadora de Sinistros P&C da AXA no Brasil

.Carolina Lourival – Advogada de Sinistros P&C da AXA no Brasil

Inscrições:

Investimento: R$ 75,00

A partir de duas inscrições……………R$ 65,00 Cada

Forma de Pagamento: Pix 11 934157357

*Com Certificado

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Foto: Fabio Lambertucci – Gerente de Subscrição de Linhas Financeiras da AXA no Brasil