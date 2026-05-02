Inscrições abertas para o I Fórum Seg News de E&O!

I FÓRUM SEG NEWS DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL (E&O)
Destaques: Lei 15.040, RC Corretor de Seguros, RC Médicos e Regulação de Sinistros
Data: 02 de Junho de 2026 – Das 14h00 ás 17h30
Formato On Line: Plataforma GoogleMeet
Realização: CCPSegNews – Centro de Capacitação Profissional SegNews
www.agenciasegnews.com.br
PROGRAMA:
Coordenação: Ivanildo J. M. Sousa, CEO da Agência Seg News
I Painel (14h20 ás 15h00): Seguro RC Profissional: Demanda e Perspectivas de Mercado…
Palestrante:
.Fabio Lambertucci – Gerente de Subscrição de Linhas Financeiras da AXA no Brasil
II Painel (15h00 ás 15h30): O Seguro RC Profissional Corretores de Seguros X Lei 15.040/2024
Palestrante:
.Alexandre Del Fiori – Assessor Técnico da Presidência do Sincor-SP – Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo
III Painel (15h30 ás 16h20): Seguro RC Médicos/Dentistas: Panorama atual
Palestrantes:
.Fellipe Moreira Paes Barreto, Diretor da ZNT Consultoria em Responsabilidade Civil
.Karina Saleme Lanzellotti, Diretora Sócia da ZNT Consultoria em Responsabilidade Civil
IV Painel (16h20 ás 17h30): A Regulação de Sinistros nos Seguros de RC Profissional
Palestrantes:
.Robson Silveira – Advogado Especializado, Sócio Proprietário do Escritório Robson Silveira Advogados
.Ingrid Machado – Coordenadora de Sinistros P&C da AXA no Brasil
.Carolina Lourival – Advogada de Sinistros P&C da AXA no Brasil
Inscrições:
Investimento: R$ 75,00
A partir de duas inscrições……………R$ 65,00 Cada
Forma de Pagamento: Pix 11 934157357
*Com Certificado
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Foto: Fabio Lambertucci – Gerente de Subscrição de Linhas Financeiras da AXA no Brasil