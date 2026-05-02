Evento terá como tema Perspectivas e Impactos das Mudanças Climáticas no Seguro Agro!

O III Fórum EAD Seg News de Seguros Agrícolas será realizado no dia 09 de Junho no formato on line. Confira o programa e reserve a sua inscrição!

III FÓRUM EAD SEG NEWS DE SEGUROS AGRÍCOLAS

Contexto atual e Perspectivas X Impactos com as Mudanças Climáticas

Data: 09 de Junho de 2026 – Das 14h00 ás 17h00

Formato On Line: Plataforma GoogleMeet

PROGRAMA:

Coordenação: Ivanildo J. M. Sousa – CEO da Agência Seg News

Abertura (14h20 ás 14h40): Portal Seguro Rural Brasil

Apresentação: Tany Souza, Fundadora e Editora do Portal Seguro Rural Brasil

I Painel (14h40 ás 15h20): Gerenciamento de Riscos X Impactos com as Mudanças Climáticas

Palestrante: Gabriel Perez, Co-fundador da MeteoIA e PhD em Ciências do Clima

II Painel (15h20 as 16h00): Exposições (Riscos) no Agro e a Importância do Corretor de Seguros

Palestrante: Jorge Eduardo de Souza, Diretor Comercial da Única Agro Corretora de Seguros

III Painel (16h00 ás 16h40 ): Gerenciamento de Riscos e Seguros para o Segmento Agrícola

Palestrante: Diego Cecagno, Senior Agricultural Underwriter na Essor Seguros

Inscrições:

Investimento: R$ 75,00

A partir de duas inscrições……………R$ 65,00 Cada

Forma de Pagamento: Pix 11 934157357

*Com Certificado

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Foto: Jorge Eduardo de Souza, Diretor Comercial da Única Agro Corretora de Seguros