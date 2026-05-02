Seminário do CCPSegNews debaterá sobre Sinistros e os Impactos da Nova Lei dos Seguros!

Na abertura do evento, o advogado Luis Felipe Pellon fará uma breve apresentação da ABRELPS – Associação Brasileira de Reguladores, Liquidantes e Peritos de Sinistros da qual é presidente (Foto)
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SEMINÁRIO SEG NEWS DE SINISTROS & SERVIÇOS
Impactos da Nova Lei de Seguros na Regulação & Liquidação de Sinistros
Data: 28 de Maio de 2026 – Das 9h00 ás 12h00
Formato On Line: Plataforma GoogleMeet
Realização:
CCPSegNews – Centro de Capacitação Profissional Seg News
www.agenciasegnews.com.br
PROGRAMA:
Coordenação: Ivanildo J. M. Sousa, CEO da Agência Seg News
Abertura (9h00 ás 9h20): Palestra de apresentação da ABRELPS
9h00 ás 9h15: ABRELPS – Associação Brasileira de Reguladores, Liquidantes e Peritos de Sinistros
Apresentação: Luis Felipe Pellon, Presidente da ABRELPS
I Painel (9h20 ás 10h00): O Aviso de Sinistro e o Novo Contexto com a Lei nº 15.040/2024
Palestrante: Dr Sandro Raymumdo, Advogado, Professor de Direito do Seguro, Vice-Presidente da Comissão de Direito Securitário da OAB-SP (Jabaquara-Saúde)
II Painel (10h00 ás 10h40): Informações & Riscos – Direitos & Deveres do Segurado
Palestrante: Dra Graziela Velasco, Advogada Especialista em Direito Processual Civil e Seguros, Previdência e Capitalização.
III Painel (10h40 ás 11h20): Impactos da Nova Lei de Seguros na Regulação & Liquidação de Sinistros
Palestrante: Dr. Thiago Leone Molena, Superintendente Jurídico e de Sinistros da Wiz Corporate
IV Painel (11h20 ás 12h00): As Regras de Ressarcimento com a Nova Lei do Seguro
Palestrante: A Confirmar
Inscrições:
Investimento: R$ 75,00
A partir de duas inscrições……………R$ 65,00 Cada
Forma de Pagamento: Pix 11 934157357
*Com Certificado
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