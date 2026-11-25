Provimento nº 227 estabelece modelo nacional de comprovação da solvência das serventias; solução estruturada pela Aliá permite atender à exigência sem imobilizar patrimônio ou comprometer o caixa – O Provimento nº 227 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabelece novas regras para a demonstração da solvência trabalhista das serventias extrajudiciais, cria uma nova aplicação para o Seguro Garantia no país. Prevista expressamente na norma, a modalidade poderá ser utilizada por notários e registradores para garantir eventuais déficits entre o passivo trabalhista e os bens e direitos declarados.

A principal mudança introduzida pelo CNJ é a criação de um modelo nacional de acompanhamento da capacidade das serventias de cumprir suas obrigações trabalhistas. Os delegatários deverão apresentar anualmente uma Declaração de Passivo Trabalhista, com a apuração das verbas trabalhistas, previdenciárias e fundiárias, e uma Declaração de Solvência Trabalhista, indicando bens e direitos livres e suficientes para cobrir o valor informado.

Como a norma já está em vigor e prevê um calendário excepcional para o seu primeiro ano, eventuais déficits identificados nas primeiras declarações poderão demandar a apresentação de garantias ainda em 2026. A partir de 2027, passa a valer o calendário regular, com entrega anual das declarações até 31 de março.

Quando a Corregedoria identificar que o patrimônio declarado não cobre integralmente o passivo trabalhista, o delegatário terá 60 dias, contados da notificação, para regularizar a situação ou apresentar uma garantia financeira correspondente ao déficit. O Provimento admite duas modalidades: fiança bancária ou Seguro Garantia.

Para atender a essa nova necessidade, a Aliá Seguros estruturou, em parceria com a SSX Assessoria Patrimonial e Imobiliária, uma solução específica para cartórios. A apólice pode garantir 100% do déficit apurado, conforme determina a norma e observadas as condições de contratação e a análise da seguradora.

“Estamos diante de uma nova demanda regulatória para um segmento que possui características muito específicas. O Seguro Garantia permite que o delegatário cumpra a exigência sem precisar comprometer imóveis, aplicações financeiras ou recursos importantes para a operação da serventia”, afirma Thiago Bortoleto Cabral, CEO da Aliá Seguros.

Alternativa para preservar patrimônio e liquidez

Embora o Provimento determine a apresentação das declarações por parte das serventias abrangidas pela norma, a contratação do Seguro Garantia não é obrigatória para todos os cartórios. A necessidade de garantia surge apenas quando houver déficit de cobertura e a situação não for regularizada dentro do prazo estabelecido.

Nesses casos, a apólice funciona como uma alternativa à fiança bancária. Além de evitar a vinculação direta de bens e recursos, o Seguro Garantia não compromete o limite de crédito bancário do delegatário, contribuindo para preservar a liquidez e a capacidade de investimento da serventia.

A garantia deverá corresponder à totalidade do déficit apurado, ter validade mínima de um ano e ser atualizada de acordo com as variações do passivo trabalhista. Ela poderá ser liberada quando uma nova declaração demonstrar que os bens e direitos do delegatário voltaram a cobrir integralmente as obrigações informadas.

“O objetivo não é apenas emitir uma apólice, mas orientar o cartório ao longo do processo, desde a compreensão da exigência até a estruturação da garantia adequada. Trata-se de combinar conformidade regulatória, proteção patrimonial e segurança para a continuidade da atividade”, acrescenta Cabral.

Novos prazos para as serventias

No primeiro ano de vigência da norma, os cartórios têm 30 dias para apresentar as declarações. Se houver déficit, o delegatário terá até 60 dias para regularizar a situação ou apresentar uma garantia, que poderá ser exigida ainda em 2026.

A partir de 2027, as declarações deverão ser apresentadas anualmente até 31 de março, com base na situação registrada em 31 de dezembro do ano anterior.

As exigências não se aplicam às serventias extrajudiciais enquadradas na Classe I do Provimento nº 213/2026 nem àquelas que estejam sob regime de interinidade.

O descumprimento das obrigações poderá levar à adoção de medidas cautelares e disciplinares. Em situações de risco grave e iminente de inadimplemento trabalhista generalizado, com potencial de comprometer a continuidade do serviço público, a norma também prevê a instauração de processo administrativo disciplinar.

Com a nova solução, a Aliá amplia sua atuação em Seguro Garantia e passa a atender uma necessidade específica do setor notarial e registral, unindo sua experiência securitária ao conhecimento da SSX sobre as particularidades patrimoniais, documentais e operacionais dos cartórios.

Sobre a Aliá Seguros

A Aliá Seguros é uma corretora especializada em soluções de seguros corporativos, com foco em garantias e gestão de riscos para empresas de diversos setores. Com mais de R$7 bilhões em garantias estruturadas no Brasil, a companhia atua em projetos de infraestrutura, concessões e mercado imobiliário. Seu portfólio inclui soluções em seguro garantia, patrimonial e responsabilidade civil, desenvolvidas em parceria com as principais seguradoras do mercado. No último ano, a Aliá também ampliou sua atuação para o público pessoa física, com soluções voltadas ao bem-estar e à proteção individual, como o Doutor Ali, serviço de assistência à saúde que oferece acesso facilitado a consultas, exames e outros benefícios. Dessa forma, a empresa expande seu propósito de levar segurança e tranquilidade para empresas, profissionais e famílias. Saiba mais em: https://aliaseguros.com.br/