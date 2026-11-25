Página ganha área própria para empresas e frotas, preço no cartão e no boleto lado a lado e orientação sobre o que fazer em caso de roubo ou furto – A Blocx, empresa de tecnologia de rastreamento e monitoramento veicular com atuação em todo o território nacional, colocou no ar nesta quarta-feira, 25 de novembro, o seu novo site, em www.blocx.com.br. A principal mudança está no ponto de partida da navegação: em vez de começar por uma tabela de planos, o visitante informa para que usa o veículo (no dia a dia da família, no trabalho com aplicativo, com moto ou sem seguro) e recebe a indicação do plano mais adequado ao seu caso.

Os preços aparecem sempre nas duas formas de pagamento, cartão recorrente e boleto, e a página detalha o que vem incluído em todos os planos: rastreador 4G em comodato, sem custo de equipamento, instalação, aplicativo gratuito e central de monitoramento própria, que funciona 24 horas. Os planos começam em R$ 59,90 por mês no cartão.

O site também passa a ter uma área dedicada a empresas, com conteúdo separado por tipo de operação: frotas de carros e utilitários, caminhões, locadoras, locação para motoristas de aplicativo e máquinas de obra e agrícolas. Telas reais da plataforma de gestão, mostram como o gestor acompanha todos os veículos no mesmo mapa, organiza a frota em grupos e consulta relatórios de controle e de logística.

Outra novidade é uma lista de perguntas que o consumidor deve fazer antes de contratar um rastreador, como verificar se a central conta com atendimento humano 24 horas por dia, se a assistência está incluída na mensalidade e se há custos com equipamento ou instalação.

A página de ajuda reúne as dúvidas mais comuns e um passo a passo para quem teve o veículo roubado ou furtado: não reagir, ligar 190 se houver risco e, depois, acionar a central da Blocx pelo 0800 940 0985.

“O novo site começa pela rotina do cliente, queremos aprimorar a experiência do usuário, apresentando a nossa entrega de forma interativa e transparente, deixando claro o que está incluído antes da contratação, e não na hora do alerta”, afirma Leticia Costa Ramos Abdo, diretora da Blocx.

A contratação pode ser feita pelo próprio site, pelo WhatsApp ou pelo 0800 940 5445.

Sobre a Blocx

A Blocx é uma empresa de tecnologia especializada em rastreamento e monitoramento veicular com atuação em todo o território brasileiro. Com 18 anos de mercado, monitora mais de 30 mil veículos de pessoas físicas e empresas, com acompanhamento em tempo real pelo aplicativo, alertas no celular e central de monitoramento própria, que funciona 24 horas, 7 dias por semana, com cobertura em tecnologia 4G.