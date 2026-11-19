Planejamento societário e proteção financeira contribuem para a continuidade dos negócios diante de eventos inesperados – A morte de um sócio pode colocar em xeque muito mais do que a estrutura societária de uma empresa. Dependendo de seu papel na gestão, a perda pode afetar decisões estratégicas, pressionar o caixa e gerar incertezas sobre os próximos passos do negócio. Apesar dos riscos, muitas organizações ainda deixam discussões sobre sucessão e governança para um momento de crise.

“Quando a continuidade do negócio depende excessivamente de uma ou poucas pessoas, qualquer evento inesperado pode gerar impactos relevantes. Por isso, é fundamental que as empresas definam com antecedência responsabilidades, processos e mecanismos que garantam estabilidade e capacidade de reação em momentos delicados”, explica Alessandro Malavazi, superintendente sênior da Bradesco Vida e Previdência.

Cinco pontos que merecem atenção

1. Quem assume as funções do sócio?

Mapear previamente responsabilidades, decisões e relacionamentos estratégicos ajuda a reduzir impactos caso um dos sócios deixe de atuar na empresa.

2. O contrato social prevê o que acontece em caso de falecimento?

A participação societária, a entrada de herdeiros e os direitos dos demais sócios devem estar claramente definidos e atualizados para evitar conflitos futuros.

3. A empresa teria recursos para enfrentar uma transição?

Processos de reorganização costumam trazer custos e demandas financeiras adicionais. Avaliar esses riscos antecipadamente ajuda a preservar a saúde financeira do negócio.

4. Existem profissionais cuja ausência traria impactos relevantes para a operação?

Além dos sócios, algumas pessoas concentram conhecimento, relacionamento com clientes ou funções estratégicas. Identificar essas posições permite estruturar planos de contingência mais eficazes.

5. Há mecanismos financeiros para absorver esse tipo de impacto?

Reservas financeiras, planejamento patrimonial e soluções de transferência de risco podem contribuir para a estabilidade da empresa enquanto decisões estratégicas são tomadas.

Na Bradesco Vida e Previdência, o seguro Empresarial Flexível Pessoa Chave foi desenvolvido para oferecer proteção financeira em situações previstas em contrato envolvendo sócios, diretores ou outros profissionais essenciais para a operação. A solução conta com coberturas para morte, invalidez permanente total ou parcial por acidente, doenças graves e seguro funeral individual. Nos primeiros noves meses do ano, de janeiro a setembro, o faturamento do produto aumentou 62% em relação ao mesmo período do ano passado.

“Em uma sociedade empresarial, a ausência de uma pessoa-chave pode exigir desde uma reorganização da gestão até um esforço financeiro adicional para preservar a operação. Nesse contexto, o seguro funciona como uma fonte de liquidez que ajuda a empresa a atravessar esse período com mais estabilidade e segurança para tomar decisões sobre o futuro do negócio”, avalia Malavazi.

A recomendação é que esse planejamento seja revisado periodicamente, especialmente em ciclos de crescimento, mudanças societárias ou redistribuição de responsabilidades entre os sócios.

Foto: Alessandro Malavazi, superintendente sênior da Bradesco Vida e Previdência