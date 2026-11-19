A maior corretora de seguros 100% brasileira do país lidera a gestão de riscos do festival, que reúne atrações como Eddie Vedder e Roger Daltrey no Parque Ibirapuera, em São Paulo, entre os dias 20 e 22 de novembro – A Alper Seguros anuncia sua atuação como corretora oficial do Best of Blues and Rock 2026, que acontece nos dias 20, 21 e 22 de novembro, na plateia externa do Auditório Ibirapuera (Parque Ibirapuera), na capital paulista. A parceria une o incentivo à cultura e à economia criativa à expertise da companhia na estruturação de soluções complexas de gestão de riscos para grandes espetáculos.

Consolidado no calendário cultural de São Paulo, o festival traz nesta edição nomes internacionais e nacionais de peso. Na sexta-feira (20), o destaque principal é Eddie Vedder, precedido por Samuel Rosa, Linka Moja e Simon Townshend. No sábado (21), sobem ao palco Artur Menezes, Christone “Kingfish” Ingram, Chris Isaak e Roger Daltrey no encerramento. Já no domingo (22), Eddie Vedder retorna como atração principal, acompanhado por Vitor Kley, Linka Moja e Simon Townshend.

Para a Alper, estar à frente da proteção de um evento dessa magnitude traduz na prática o posicionamento da marca de oferecer inteligência consultiva, proximidade e solidez para viabilizar grandes projetos.

“Levamos muito a sério o apoio à cultura e acreditamos na força que a música tem de conectar as pessoas. Quem olha de fora vê o show acontecendo, mas um evento desse tamanho envolve uma operação gigante e cheia de desafios nos bastidores. Entrar como corretora oficial foi a forma que encontramos de unir o nosso incentivo à cultura com o que sabemos fazer de melhor: garantir que tudo aconteça com total segurança e proteção, tanto para quem trabalha quanto para o público”, afirma Gabriela Rosati, Diretora Executiva de Marketing, Comunicação e Growth da Alper Seguros.

Segundo a executiva, a presença em um cartão-postal como o Parque Ibirapuera reforça o compromisso institucional da companhia com a sociedade e aproxima a marca do público em momentos de lazer e bem-estar. “Queremos mostrar que a Alper é uma marca próxima, moderna e que faz parte dos bons momentos das pessoas, e não apenas quando surge algum imprevisto. A mensagem é de tranquilidade e confiança: enquanto o público vive uma experiência inesquecível, existe uma parceira sólida cuidando dos bastidores”, destaca Gabriela.

Engenharia de riscos nos bastidores do entretenimento

Por trás dos três dias de música, a operação de um festival envolve montagem de estruturas temporárias, instalações elétricas, equipamentos de alto valor, fornecedores, artistas, patrocinadores e a circulação de milhares de espectadores. Do ponto de vista de exposição corporativa, o setor de entretenimento concentra riscos elevados em uma janela curta de execução.

“Quando olhamos para um festival como o Best of Blues and Rock, precisamos pensar nele como uma grande empresa que nasce, opera e encerra suas atividades em poucos dias. Um único incidente — como uma tempestade, uma falha estrutural ou o não comparecimento de uma atração — pode desencadear consequências financeiras, contratuais e jurídicas que permanecem por anos”, explica Fabio Ursaia, Sr. VP de Alper Seguros.

Para mitigar esses cenários, a atuação da corretora baseia-se em uma visão integrada de transferência de riscos, estruturando uma manta de proteção que abrange desde Responsabilidade Civil, Danos Materiais e Acidentes Pessoais até coberturas específicas contra cancelamento ou interrupção do espetáculo.

“Diferente de uma indústria, que pode recuperar em dias seguintes o volume perdido de uma parada, no entretenimento não é possível pedir que artistas, patrocinadores e milhares de pessoas voltem na segunda-feira. Quando a gestão de riscos entra na etapa de planejamento, o seguro deixa de ser apenas uma despesa e passa a ser uma ferramenta estratégica para viabilizar o negócio e proteger a capacidade financeira dos organizadores”, conclui Ursaia.

Serviço – Best of Blues and Rock 2026 Alper Seguros é a corretora oficial

Datas: 20, 21 e 22 de novembrode 2026

Local: Plateia externado Auditório Ibirapuera – Parque Ibirapuera (São Paulo/SP) Programação:

Sexta-feira (20/11)– Portões às 14h00: Eddie Vedder,Samuel Rosa, LinkaMoja e Simon Townshend.

Sábado (21/11)– Portões às 13h15: Roger Daltrey,Chris Isaak, Christone “Kingfish” Ingram e Artur Menezes.

Domingo (22/11)– Portões às 14h00: Eddie Vedder,Vitor Kley, Linka Moja e Simon Townshend.

Sobre a Alper Seguros:

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é referência nacional em gestão de seguros corporativos, benefícios, transportes, linhas financeiras, agro e demais segmentos. Com mais de 1.200 colaboradores e 29 escritórios em todo o país, a empresa se destaca pela inovação, tecnologia e compromisso com soluções eficientes e transparentes.