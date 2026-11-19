Levantamento da Creditas Seguros aponta estabilidade no valor médio das apólices para o perfil masculino (-1,68%) e alta (+6,37%) para o perfil feminino – Em outubro, o preço médio do seguro dos dez carros mais vendidos do Brasil, de acordo com o levantamento da Creditas Seguros, parte da principal plataforma de crédito com garantia da América Latina, ficou estável para o perfil masculino e subiu para o feminino.

Para o perfil masculino, o valor médio passou de R$ 2.113,45 em setembro para R$ 2.078,02 em outubro, variação de -1,68%. Já para o perfil feminino, houve alta, de R$ 1.851,46 para R$ 1.969,32, um avanço de +6,37%.

O estudo considera as cotações nas onze capitais brasileiras de maior representatividade no mercado automotivo (segundo ranking da Fenabrave) e analisa os dez modelos de veículos mais vendidos em cada período.

Marcelo Baseoti, gerente da Creditas Seguros, explica que o resultado de outubro está relacionado à mudança na composição do ranking de mais vendidos e ao comportamento de alguns modelos. “Tivemos a entrada do Kwid Zen e do Yaris Cross no lugar do Pulse Drivee do Mobi Like, o que altera a média geral. O Yaris Cross, por exemplo, já entrou como o segundo seguro mais caro da lista. Também chama atenção o BYD Dolphin Mini GS EV, que recuou mais de 18% para os homens e subiu 11% para as mulheres. Mesmo com a alta, o valor médio para o público feminino se manteve abaixo do masculino. Essa volatilidade é comum no setor, por isso vale comparar cotações antes de contratar ou renovar o seguro”, afirma o executivo.

Destaques de outubro

Entre os modelos analisados, o Haval H6 HEV2 1.5 (AUT.) seguiu na liderança como a apólice mais cara, com média de R$ 3.535,35 para o perfil masculino e R$ 3.268,85 para o perfil feminino. Já o Kwid Zen 1.0, que entrou no ranking em outubro, registrou a apólice mais acessível para ambos os perfis, com R$ 1.544,74 para os homens e R$ 1.411,10 para as mulheres.

Analisando as capitais, o Rio de Janeiro manteve os valores médios mais altos para ambos os perfis (R$ 3.786,68 para homens e R$ 2.710,32 para mulheres).

Para o perfil masculino, as demais capitais com os maiores preços em outubro foram:

Goiânia (GO): R$ 2.056,05;

Porto Alegre (RS): R$ 1.958,87.

Já as mais baratas foram:

Curitiba (PR): R$ 1.833,14;

Brasília (DF): R$ 1.854,10;

Recife (PE): R$ 1.871,48.

Para o perfil feminino, as capitais com maiores valores médios, além do Rio de Janeiro, foram:

Salvador (BA): R$ 1.957,51;

Porto Alegre (RS): R$ 1.948,85.

Já os valores mais acessíveis foram:

Florianópolis (SC): R$ 1.843,17;

São Paulo (SP): R$ 1.849,29;

Curitiba (PR): R$ 1.851,51.

Maiores variações por modelo

Novo Polo Track 1.0 12V Flex 5 Portas Manual 4P: A apólice média para os homens recuou de R$ 1.695,03 para R$ 1.606,22, queda de 5,24%. Para as mulheres, a retração foi ainda mais expressiva, de R$ 1.655,50 para R$ 1.493,93, baixa de 9,76%. Entre as capitais, os menores preços para os homens foram em Curitiba(R$ 1.423,58) e Recife (R$ 1.424,83); para as mulheres, em Recife (R$ 1.379,78) e Curitiba (R$ 1.416,03).

Novo Onix Hatch 1.0 12V Flex 5 Portas Manual 4P: Para o perfil masculino, a apólice média caiu de R$ 1.731,93 para R$ 1.684,86, queda de 2,72%. Já para o perfil feminino, houve alta de 9,64%, passando de R$ 1.404,38 paraR$ 1.539,83. Entre as capitais, os menores preços para os homens foram em Curitiba (R$ 1.463,11) e Vitória (R$ 1.493,86); para as mulheres, em São Paulo (R$ 1.487,04) e Porto Alegre (R$ 1.492,38).

Haval H6 HEV2 1.5: Seguiu como o modelo de maior valor médio do ranking em ambos os perfis. Para os homens, a apólice subiu de R$ 3.499,35 para R$ 3.535,35, alta de 1,03%; para as mulheres, recuou de R$ 3.353,47 para R$3.268,85, queda de 2,52%. Entre as capitais, o menor preço ficou em R$ 2.984,49 para os homens (Curitiba, Florianópolis e São Paulo) e em R$ 2.984,47 para as mulheres (São Paulo).

BYD Dolphin Mini GS EV 5 Portas Elétrico Automático 4P: Para o perfil masculino, a apólice média caiu de R$ 2.657,12 em setembro para R$ 2.167,86 em outubro, queda de 18,41%. Para o perfil feminino, o valor subiu de R$ 2.122,97 para R$ 2.361,80, alta de 11,25%. Entre as capitais, os menores preços para os homens foram em Goiânia (R$ 1.942,45), Belo Horizonte, Recife e São Paulo (R$ 1.944,07); para as mulheres, em São Paulo (R$ 1.985,50) e Vitória (R$ 2.267,22).

*Detalhes da cotação

As cotações mencionadas no texto são as de menor valor dentro dos perfis avaliados com as seguradoras.

Capitais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Recife (PE), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Vitória (ES) e Salvador (BA).

Seguradoras: Azul,, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Youse, Yelum, Sompo Seguros,, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e Zurich.

Perfis: Homem e mulher, 33 anos, casado(a).

Sobre a Creditas Seguros

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