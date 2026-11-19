APVS passa a atender modelos 100% elétricos e prepara estrutura para acompanhar particularidades da nova geração de veículos – O mercado brasileiro de veículos eletrificados segue em forte expansão. Entre janeiro e outubro de 2026, foram registrados 524.766 emplacamentos, crescimento superior a 130% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). O levantamento reúne diferentes tecnologias, entre híbridos e modelos totalmente elétricos. Entre automóveis e comerciais leves, os eletrificados já representam 20,54% dos emplacamentos realizados no país, praticamente o dobro da participação observada no mesmo intervalo de 2025.

O avanço modifica não apenas o perfil da frota brasileira, mas também as demandas relacionadas à manutenção, reparação e proteção patrimonial. Baterias de alta tensão, sistemas eletrônicos específicos, disponibilidade de peças, necessidade de equipamentos adequados e mão de obra especializada estão entre os fatores que diferenciam esses veículos dos modelos tradicionais a combustão e precisam ser considerados na estrutura de atendimento.

Nesse cenário, a APVS Brasil ampliou recentemente sua atuação e passou a oferecer proteção patrimonial mutualista também para modelos 100% elétricos. A associação, que já atendia veículos híbridos, incorporou a nova categoria como parte do processo de adaptação às transformações do mercado automotivo.

“O mercado está passando por uma transformação importante, com a chegada de novas tecnologias e a ampliação da presença dos veículos elétricos. Para o setor de proteção patrimonial, acompanhar essa evolução significa estar atento às mudanças no perfil da frota e às necessidades dos proprietários. A ampliação da atuação da APVS para os veículos 100% elétricos faz parte desse movimento”, afirma Kleber Vitor, superintendente da APVS Brasil.

Atualmente, há modelos elegíveis para a proteção patrimonial da APVS de marcas como BYD, Geely, GAC, GWM, Renault, Leapmotor, GM, Omoda, Jaecoo, Fiat, JAC Motors e CAOA Chery, por meio do iCar. A disponibilidade é avaliada conforme as características de cada veículo e as condições necessárias para o atendimento da categoria.

Um dos principais pontos de atenção está relacionado aos custos e à complexidade dos reparos. A bateria, por exemplo, representa um dos componentes de maior valor do veículo elétrico e demanda procedimentos técnicos específicos. Sistemas eletrônicos associados ao funcionamento do automóvel também podem exigir diagnósticos, equipamentos e profissionais preparados para trabalhar com essa tecnologia.

“O custo de reparação é um fator importante na gestão de riscos dos veículos elétricos. A bateria é um componente de alto valor e exige cuidados técnicos específicos, assim como os sistemas eletrônicos associados ao funcionamento do veículo. Conhecer as particularidades de cada modelo e considerar a disponibilidade de mão de obra especializada, equipamentos e peças adequadas é fundamental para organizar o atendimento”, explica Vitor.

Para acompanhar essas novas demandas, equipes da APVS e parceiros passaram por treinamentos voltados às particularidades dos veículos elétricos. A preparação envolve ampliar o conhecimento sobre as características dos modelos, os procedimentos de diagnóstico e reparação e as estruturas necessárias para atender ocorrências envolvendo essa nova geração de automóveis.

Segundo a associação, a entrada de novos modelos será acompanhada de acordo com a evolução do mercado e a análise das características técnicas dos veículos. O processo busca permitir a expansão da atuação de maneira compatível com as condições necessárias para oferecer atendimento e realizar reparos.

“Nosso objetivo é acompanhar a transformação da frota brasileira e ampliar as possibilidades de atendimento de forma responsável, respeitando as particularidades de cada modelo. A chegada dos elétricos exige conhecimento, preparação e uma avaliação constante da estrutura disponível para atender esses veículos”, destaca o superintendente.

Para os proprietários, as diferenças técnicas também reforçam a importância de conhecer as características do próprio veículo e compreender as condições previstas no programa de proteção patrimonial. Custos de manutenção, disponibilidade de peças e profissionais especializados, procedimentos de reparação e riscos específicos da tecnologia devem fazer parte do planejamento de quem opta por um automóvel elétrico.

A tendência é que essas adaptações se tornem cada vez mais presentes à medida que os eletrificados ampliem sua participação na frota nacional. Para o setor de proteção patrimonial, acompanhar esse movimento envolve não apenas incorporar novos modelos, mas desenvolver processos e conhecimento técnico capazes de acompanhar a velocidade da transformação tecnológica.

“À medida que a eletrificação avança, o desafio é evoluir de forma consistente, garantindo que os critérios de proteção e os processos de atendimento acompanhem as demandas dessa nova realidade do mercado automotivo”, conclui Vitor.

Sobre a APVS:

A APVS faz parte do segmento de Proteção Patrimonial Mutualista, regulamentado pela Lei Complementar nº 213/2025. Com base sólida no Brasil há mais de 15 anos, a Associação é focada em veículos de grande, médio e pequeno porte. Também, tem como preceitos promover a satisfação do associado, a valorização e o respeito às pessoas, à responsabilidade social e atender com excelência, integridade e sustentabilidade.