Segunda edição do Prêmio de Música Instrumental Tokio Marine Hall distribui R$210 mil em prêmios

Concurso homenageia o cantor e compositor Oswaldo Montenegro e inscrições vão até 10/09 – Com um total de R$ 210 mil em premiações para os artistas que se destacarem em suas apresentações, a segunda edição do Prêmio de Música Instrumental Tokio Marine Hall celebra o renomado instrumentista, cantor e compositor, Oswaldo Montenegro, em comemoração aos seus 50 anos de carreira.

Para participar, os interessados devem se inscrever com duas músicas autorais e uma releitura de uma composição do artista homenageado, que tanto contribui para a música nacional. As inscrições vão até o dia 10 de setembro e podem ser realizadas por meio do portal: Link.

E como ocorreu no ano passado, para democratizar o acesso do público à arte e a cultura, a solenidade de escolha dos ganhadores do Prêmio será realizada durante um show gratuito do homenageado da noite, Oswaldo Montenegro, no dia 10 de outubro, no Tokio Marine Hall. Os interessados poderão adquirir o seu ingresso no site do evento. A iniciativa é promovida pela Tokio Marine em parceria com o Grupo Tom Brasil.

“Temos convicção de que incentivar a cultura é uma maneira de apoiar o desenvolvimento de nossa Comunidade. Por isso, a Tokio Marine está focada em investir em projetos que proporcionem a inclusão por meio da arte, como é o caso do Prêmio de Música Instrumental. Esta iniciativa oferece uma oportunidade única para músicos talentosos do nosso país mostrarem seu trabalho e possibilita que o grande público tenha acesso a espetáculos artísticos de maneira gratuita. Queremos nos posicionar cada vez mais como uma Companhia facilitadora do acesso à cultura” comenta Flávio Otsuka, Diretor de Estratégia de Crescimento e Marketing da Seguradora.

Além dele, a premiação deste ano ainda conta com um corpo de jurados formado por personalidades do cenário cultural e musical brasileiro como Fernanda Porto, cantora, compositora, produtora musical e multi-instrumentista; João Marcello Bôscoli, sócio fundador da Trama, empresa de música independente do Brasil e Julio Maria, colunista do jornal O Globo e biógrafo de Elis Regina e Ney Matogrosso.

Histórico de apoio à música e cultura

Além das duas edições do Prêmio de Música Instrumental Brasileira, nos últimos anos a Tokio Marine tem apoiado outros projetos, cujos objetivos são promover, fomentar e dar visibilidade a novos artistas da música brasileira como o Música Para Todos, que levou música instrumental de qualidade por meio da realização de 125 shows com mais de 400 artistas; Palco Novos Talentos, que visa impulsionar a divulgação e a propagação do trabalho de músicos iniciantes de diferentes estilos musicais; e Rock ao Piano, que reuniu um público de aproximadamente 20 mil pessoas em 17 shows. Todos os projetos foram realizados nas dependências do Tokio Marine Hall.

Sobre a Tokio Marine Seguradora

Subsidiária da Tokio Marine Holdings, o mais antigo conglomerado securitário japonês, fundado há 145 anos, a Tokio Marine Seguradora S.A. está em operação no Brasil desde 1959. A Companhia coloca à disposição do mercado nacional um amplo portfólio composto por mais de 90 Produtos e 120 Serviços e Assistências para Pessoas Físicas e Jurídicas, por meio de uma estrutura de 68 unidades de atendimento distribuídas pelo Brasil. Em 2023, recebeu nota AAA.br, com perspectiva estável, da agência de classificação de risco Moody’s Local BR.