MetLife reforça compromisso com inovação e crescimento na Expert XP 2024

Ao apoiar o maior festival de investimentos do mundo a MetLife irá destacar a importância do seguro de vida para o planejamento financeiro e a sucessão patrimonial e lançar novas soluções aos parceiros e clientes – A MetLife, uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, é patrocinadora ouro da Expert XP 2024, o maior festival global de investimentos, que ocorrerá nos dias 29, 30 e 31 de agosto na São Paulo Expo. Em um momento de grande expansão dos negócios, a companhia aposta no evento como forma de promover a educação financeira, estreitar o relacionamento com parceiros, expandir seus negócios e promover novas soluções e produtos aos parceiros e clientes.

A MetLife celebra importantes marcos neste ano de 2024, são 25 anos de história no Brasil e 6 anos de parceria com a XP Investimentos. Em 2023, a empresa registrou no Canal Parcerias 30% de aumento na quantidade de clientes e um volume de prêmios emitidos 50% maior, superando a marca de 2.5 Milhões de vidas protegidas. Para a superintendente de negócios da MetLife Brasil, Joyce Barbosa, um dos pilares fundamentais deste resultado é o investimento contínuo em tecnologia e processos para proporcionar uma melhor experiência aos parceiros e clientes. “Estamos sempre aprimorando nossas tecnologias e modelos de trabalho para simplificar a jornada dos nossos parceiros e clientes, com processos mais ágeis e intuitivos”, comenta a executiva. Outro ponto é a expertise da companhia em olhar para o mercado com uma equipe comercial especializada e focada no segmento. “Nossa equipe está totalmente voltada para apoiar os nossos parceiros e os escritórios de investimentos a desenvolverem os seus negócios de seguros com soluções de proteção, coberturas e assistências que atendem a um público específico”, adiciona Joyce.

Com um espaço interativo, a companhia irá destacar os lançamentos e a ampliação do seu portfólio, produtos e soluções desenvolvidos para atender às necessidades de um mercado que exige cada vez mais flexibilidade, personalização e abrangência de coberturas. De maio a agosto, a MetLife colocou no mercado três novidades que impulsionaram um crescimento de 27% das vendas, quando comparamos com o mesmo período de 2023: a Diária por Incapacidade Temporária (DIT), o Vida Total 5 e o Vida Total Singular. Para Marcelo Tomei, vice-presidente comercial da MetLife Brasil, os lançamentos atendem a uma demanda crescente de mercado. “Após a pandemia, percebemos que as pessoas passaram a se preocupar, cada vez mais, com os riscos e imprevistos do dia a dia, a proteção financeira, a segurança de suas famílias e o futuro. De lá para cá investimos ainda mais na ampliação do portfólio, buscando oferecer produtos que atendam às necessidades e o momento de vida dos nossos clientes, além de lançar novas soluções que proporcionam uma melhor experiência aos parceiros, simplificando a jornada do cliente de ponta a ponta. Percebemos um importante incremento na contratação dos novos produtos e das coberturas de Doenças Graves, Internação Hospitalar, Invalidez e DIT que já representam 40% das novas vendas do seguro Vida Individual no canal, comenta.”

O executivo também destaca o entusiasmo em apoiar este, que é o maior festival de investimentos do mundo. “Estamos muito entusiasmados em apoiar a Expert XP 2024. Preparamos um ambiente exclusivo para gerar conexões, relacionamentos e compartilhar com parceiros e clientes a experiência e as novidades da MetLife. Ao longo do evento temos diversas ações programadas para destacar o seguro de vida como uma ferramenta essencial para o planejamento financeiro e a sucessão patrimonial, ampliando o conhecimento para as pessoas e destacando a importância da educação financeira. Essas iniciativas estão totalmente conectadas ao nosso propósito de ampliar o acesso aos seguros e apoiar as pessoas em todos os momentos da vida”, conclui.

No dia 29, a MetLife estará em um painel exclusivo, voltado para assessores e escritórios da XP (B2B), onde serão discutidas as principais tendências do mercado de seguros, inovação e evolução das soluções financeiras. A superintendente de negócios, Joyce Barbosa será a palestrante e destaca a importância deste momento, “Discutir as tendências do setor em um momento de transformações profundas é essencial. Nossa presença entre assessores e escritórios de investimentos, grandes formadores de opinião, reforça o papel da MetLife em liderar essa mudança com soluções inovadoras que integram proteção e planejamento financeiro,” conclui Joyce.

A MetLife segue promovendo suas soluções e produtos que atendem aos mais variados perfis de clientes em todos os momentos da vida, sempre com foco em proteção individual, financeira e patrimonial.

Informações sobre o evento:

Data: 29*, 30 e 31 de agosto de 2024

Horário: das 10h às 20h

Estande MetLife: 01 (na entrada do espaço)

Local: São Paulo Expo: Rod. dos Imigrantes, Km 1,5 – Jabaquara, São Paulo – SP

Inscrições: no site do evento

*Dia 29: voltado aos assessores e escritórios da XP (B2B), e dias 30 e 31: aberto ao público em geral e clientes finais XP (B2B e B2C).

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.br