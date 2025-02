Recorde: avanço do emprego formal impulsiona planos de saúde

Relatório do IESS mostra aumento no número de vínculos em planos médico-hospitalares e odontológicos, com destaque para o crescimento do mercado de trabalho – A Nota de Acompanhamento de Beneficiários (NAB) – Edição 102, referente aos dados consolidados de 2024, produzida pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), aponta um crescimento significativo no número de beneficiários de planos médico-hospitalares, que atingiu 52,2 milhões de vínculos, refletindo um aumento de 1,7% (862.771 vínculos a mais) no último ano. Esse resultado representa um recorde para o mercado brasileiro.

O levantamento evidencia que o aumento do emprego formal impulsiona diretamente a adesão aos planos coletivos empresariais, que representam 72% do total de vínculos médico-hospitalares. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, 2024 teve saldo positivo de 1,7 milhão empregos formais, impulsionando o aumento de 1,2 milhão de beneficiários em planos empresariais.

“Esse crescimento é um importante indicativo do mercado de trabalho e da valorização do plano de saúde como benefício oferecido aos trabalhadores. A manutenção do crescimento do mercado de saúde suplementar depende diretamente da continuidade da geração de empregos formais e da expansão econômica do País ao longo do ano”, afirma José Cechin, superintendente executivo do IESS.

Principais destaques da NAB:

Recorde no número de beneficiários de planos médico-hospitalares no Brasil.

Total de beneficiários: 52,2 milhões em dezembro/24 (+1,7% em 12 meses);

Planos coletivos empresariais: 37,6 milhões de vínculos (+3,4% no ano);

Taxa de cobertura nacional: 24,6% da população;

Evolução do mercado de trabalho: saldo de 1,7 milhão de novos empregos formais (+3,7%), impactando diretamente o setor de planos de saúde;

Crescimento regional dos planos médico-hospitalares

O relatório apresenta variações regionais no número de beneficiários, destacando as áreas com crescimento mais expressivo:

Sudeste: +352.787 beneficiários.

Sul: +134.816 beneficiários.

Centro-Oeste: +137.660 beneficiários.

Nordeste: +129.817 beneficiários.

Norte: +112.270 beneficiários.

Planos exclusivamente odontológicos crescem 6,4% e alcançam 34,5 milhões de beneficiários

Além do avanço nos planos médico-hospitalares, a NAB 102 revela que os planos exclusivamente odontológicos tiveram um crescimento expressivo no último ano. O número de beneficiários saltou para 34,5 milhões em dezembro de 2024, um avanço de 6,4% (2,06 milhões de vínculos a mais) em 12 meses.

Destaques do setor odontológico:

Total de beneficiários: 34,5 milhões (+6,4% em um ano).

Planos coletivos empresariais: 24,6 milhões de vínculos (88,6% dos coletivos).

Taxa de cobertura nacional: 16,2% da população.

Crescimento regional dos planos odontológicos

Os Estados que registraram maior crescimento no número absoluto de beneficiários em um ano foram:

São Paulo: +625.457 beneficiários (+5,6%)

Minas Gerais: +224.828 beneficiários (+8%)

Paraná: +221.293 beneficiários (+12,9%)

Rio de Janeiro: +201.047 beneficiários (+5,5%)

Rio Grande do Sul: +77.871 beneficiários (+7,6%)

“Os planos exclusivamente odontológicos vêm crescendo de forma contínua, refletindo a conscientização da população sobre a importância da saúde bucal e a ampliação da oferta de planos acessíveis”, destaca Cechin.

