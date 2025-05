IESS lança série “Caminhos da Saúde Suplementar: Perspectivas 2035” com proposta de transformar o setor diante de desafios estruturais

Iniciativa reúne especialistas para antecipar tendências, propor soluções sustentáveis e fortalecer o sistema de saúde suplementar no Brasil – Diante do dinamismo do setor de saúde e inserido num cenário de transformações aceleradas, o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) dá início à série “Caminhos da Saúde Suplementar: Perspectivas 2035”. O projeto tem como objetivo antecipar cenários e tendências do setor de saúde, dentro do comportamento projetado para os próximos anos.

“Os desafios postos em curso exigem a compreensão do que está acontecendo e para onde a saúde suplementar caminha. Para entendermos esse cenário, reunimos um conjunto de especialistas que atuam no setor e, a partir de dinâmicas interativas e de muita análise presente e futura, identificamos as perspectivas do que tende a acontecer nos próximos dez anos”, explica José Cechin, superintendente executivo do IESS. “O futuro da saúde suplementar exige planejamento estratégico, inovação e diálogo entre todos os atores. Mais do que prever o futuro, buscamos mapear tendências e indicar caminhos viáveis para um sistema mais eficiente e acessível.”

A série contará com estudos especiais assinados por um comitê de especialistas renomados, como Nelson Teich, ex-ministro da Saúde, Paulo Chapchap, ex-presidente do Hospital Sírio Libanês, e Antônio Britto, ex-governador do Rio Grande do Sul e atual presidente da Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp), além da equipe técnica do IESS. O conteúdo é voltado a operadoras, gestores públicos e privados, reguladores, profissionais de saúde e à sociedade civil interessada em discutir o futuro da saúde no Brasil.

O Projeto começa pela publicação do “Preâmbulo”, que destaca pressões crescentes ao sistema, como o envelhecimento populacional, o avanço de tecnologias de alto custo, a elevação dos gastos per capita em saúde e a desarticulação entre os sistemas público e privado. A essas questões somam-se ineficiências operacionais, judicialização, desigualdade de acesso e entraves regulatórios.

Entre os temas em destaque estão o Open Health, a criação de uma agência única de avaliação de tecnologias em saúde, novos modelos de pagamento e assistência, reorganização empresarial e promoção de estilos de vida saudáveis.

Periodicamente, o IESS divulgará os estudos da série. Clique aqui e acesse a íntegra do Preâmbulo, que abre a série.

Sobre o IESS

O Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) é uma organização sem fins lucrativos que tem por objetivo promover e realizar estudos sobre saúde suplementar baseados em aspectos conceituais e técnicos que colaboram para a implementação de políticas e para a introdução de melhores práticas. O Instituto busca preparar o Brasil para enfrentar os desafios do financiamento à saúde, como também para aproveitar as imensas oportunidades e avanços no setor em benefício de todos que colaboram com a promoção da saúde e de todos os cidadãos. O IESS é uma referência nacional em estudos de saúde suplementar pela excelência técnica e independência, pela produção de estatísticas, propostas de políticas e a promoção de debates que levem à sustentabilidade da saúde suplementar.