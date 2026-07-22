Zurich anuncia Paulo Ricardo Cesário Costa como novo diretor executivo de Distribuição

A Zurich Seguros anuncia Paulo Ricardo Cesário Costa como novo diretor executivo de Distribuição a partir de 3 de agosto. O executivo passa a integrar o Comitê Executivo da companhia e será responsável por liderar a estratégia de relacionamento com corretores de seguros e assessorias comerciais em todo o país, reforçando a atuação da seguradora em um dos principais canais de distribuição do mercado e contribuindo para a expansão sustentável dos negócios.

Paulo Ricardo sucede a Marcio Benevides, que encerra seu ciclo profissional na companhia após 15 anos para se dedicar a projetos pessoais. Com mais de 25 anos de experiência no mercado segurador, o executivo desenvolveu sua carreira no Grupo HDI, onde ocupou cargos de liderança comercial. Ao longo de sua trajetória, liderou iniciativas de expansão comercial, desenvolvimento de novos negócios e fortalecimento dos canais de distribuição, consolidando uma atuação marcada pela proximidade com corretores, parceiros e clientes.

“Estamos vivendo um momento importante na evolução da nossa estratégia comercial, e a experiência do Paulo será um diferencial para ampliarmos ainda mais nossa proximidade e geração de valor junto a corretores e assessorias em todo o Brasil. Sua trajetória, construída ao longo de mais de duas décadas no mercado segurador e o profundo conhecimento dos canais de distribuição serão fundamentais para avançar em nossa atuação comercial e acelerar nossos planos de crescimento”, afirma Edson Franco, CEO da Zurich Seguros.

O movimento reforça também a estratégia da companhia de consolidar sua expansão no mercado varejista, combinando atuação multilinha, proximidade com corretores e assessorias, e uma experiência cada vez mais simples, ágil e estratégica para seus canais de distribuição.

Ao fortalecer sua liderança comercial e ampliar sua capacidade de relacionamento com o mercado, a Zurich reafirma sua estratégia de longo prazo, baseada na proximidade com corretores, clientes e parceiros e na evolução contínua de suas operações, impulsionando o crescimento sustentável dos negócios e a geração de valor para o mercado.

Sobre a Zurich Seguros

A Zurich Seguros reúne mais de 80 anos de atuação no Brasil e mais de 150 anos de experiência global como parte do Zurich Insurance Group, uma seguradora multilinha que atende mais de 82 milhões de clientes em mais de 200 países e territórios, contando com cerca de 60 mil colaboradores. Com foco nas necessidades dos clientes, a companhia combina proteção e serviços de prevenção que fortalecem o bem-estar e a resiliência, incorporando inovação, digitalização e soluções alinhadas à nova geração de seguros. No Brasil, apoia iniciativas sociais e ambientais, como o projeto Floresta Zurich, e investe no esporte como plataforma de impacto e conexão com a comunidade, reforçando valores como disciplina, resiliência e inclusão. Mais informações disponíveis em Zurich InsuranceGroup | Zurich Insurance e Seguros para pessoa física e jurídica | Zurich Seguros.