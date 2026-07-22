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CCPSegNews lança novo evento sobre Regulação de Sinistros Patrimoniais!

22/07/2026

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II Fórum Nacional de Regulação de Sinistros Patrimoniais será realizado no dia 25 de agosto no formato on line ao vivo (Googlemeet). Estão confirmados os especialistas no tema: Hilton Gomes dos Santos, CEO da HGS Advisory – Consulting & Strategic Partner; Antônio Everton de Souza Junior, Claims Technical Advisor na Risk Optimum e José Roberto Bezerra de Lima, Gerente Técnico e Comercial de Seguros na Ativa Brasil Perícias e Avaliações

PROMOÇÃO: FAÇA SUA INSCRIÇÃO POR R$ 60,00 ATÉ 31 DE JULHO!
PELO WHATSAPP 11 934157357

II FÓRUM NACIONAL DE REGULAÇÃO DE SINISTROS PATRIMONIAIS
O novo contexto e atribuições do Setor e do Segurado com a Lei 15.040
Data: 25 de Agosto 2026 – Das 19h00 ás 21h30

Realização:

CCPSegNews – Centro de Capacitação Profissional Seg News

www.agenciasegnews.com.br

Programa:

I Painel (19h00 ás 19h50): O novo contexto e atribuições do Setor com a Nova Lei do Seguro (Lei 15.040)
Palestrante: Hilton Gomes dos Santos, CEO da HGS Advisory – Consulting & Strategic Partner

II Painel (19h50 ás 20h40): O Segurado X Lei 15.040: fatores determinantes para garantir a indenização
Palestrante: Antônio Everton de Souza Junior, Claims Technical Advisor na Risk Optimum

III Painel (20h40 ás 21h30): Detecção de Fraudes nos Sinistros Patrimoniais X Nova Lei do Seguro
Palestrante: José Roberto Bezerra de Lima, Gerente Técnico e Comercial de Seguros na Ativa Brasil Perícias e Avaliações

Inscrições:

Preço………………………..R$ 80,00
Formas de Pagamento: Pix 11 934157357
Transferência Bancária ou Cartão de Crédito

Dados da Inscrição:

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Whatswapp
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