CCPSegNews lança novo evento sobre Regulação de Sinistros Patrimoniais!

II Fórum Nacional de Regulação de Sinistros Patrimoniais será realizado no dia 25 de agosto no formato on line ao vivo (Googlemeet). Estão confirmados os especialistas no tema: Hilton Gomes dos Santos, CEO da HGS Advisory – Consulting & Strategic Partner; Antônio Everton de Souza Junior, Claims Technical Advisor na Risk Optimum e José Roberto Bezerra de Lima, Gerente Técnico e Comercial de Seguros na Ativa Brasil Perícias e Avaliações
PROMOÇÃO: FAÇA SUA INSCRIÇÃO POR R$ 60,00 ATÉ 31 DE JULHO!
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II FÓRUM NACIONAL DE REGULAÇÃO DE SINISTROS PATRIMONIAIS
O novo contexto e atribuições do Setor e do Segurado com a Lei 15.040
Data: 25 de Agosto 2026 – Das 19h00 ás 21h30
Realização:
CCPSegNews – Centro de Capacitação Profissional Seg News
www.agenciasegnews.com.br
Programa:
I Painel (19h00 ás 19h50): O novo contexto e atribuições do Setor com a Nova Lei do Seguro (Lei 15.040)
Palestrante: Hilton Gomes dos Santos, CEO da HGS Advisory – Consulting & Strategic Partner
II Painel (19h50 ás 20h40): O Segurado X Lei 15.040: fatores determinantes para garantir a indenização
Palestrante: Antônio Everton de Souza Junior, Claims Technical Advisor na Risk Optimum
III Painel (20h40 ás 21h30): Detecção de Fraudes nos Sinistros Patrimoniais X Nova Lei do Seguro
Palestrante: José Roberto Bezerra de Lima, Gerente Técnico e Comercial de Seguros na Ativa Brasil Perícias e Avaliações
Inscrições:
Preço………………………..R$ 80,00
Formas de Pagamento: Pix 11 934157357
Transferência Bancária ou Cartão de Crédito
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