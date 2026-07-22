Alper Seguros é finalista do Top of Mind de RH pelo 5º ano consecutivo e convoca mercado para votação

Maior corretora de seguros nacional disputa o prêmio na categoria “Consultoria de Benefícios” e reforça sua consistência e parceria estratégica com os profissionais de Recursos Humanos – A Alper Seguros acaba de ser anunciada, pelo quinto ano consecutivo (2022 a 2026), como uma das marcas finalistas do Top of Mind de RH 2026. A premiação é o reconhecimento mais tradicional do setor de Recursos Humanos no Brasil e celebra as empresas mais lembradas pelos profissionais da área.

Nesta segunda fase do prêmio, a Alper concorre na categoria “Consultoria de Benefícios” e convida os profissionais de RH com perfis validados pela organização a registrarem seus votos. O período de votação segue aberto até o dia 02 de outubro de 2026.

“A confiança constrói presença. A presença constrói lembrança. Estar no Top of Mind pelo quinto ano consecutivo não acontece por acaso; é o reflexo de um trabalho diário e consistente baseado em inteligência de dados, tecnologia e, acima de tudo, proximidade com os desafios dos RHs de todo o país”, destaca André de Barros Martins, Sr. VP da Alper.

Força dos benefícios corporativos estratégicos

Com presença nacional em 13 estados e 29 escritórios, a Alper atua lado a lado com os departamentos de Recursos Humanos para desenvolver soluções integradas em Gestão de saúde e Benefícios, focadas em bem-estar dos colaboradores e eficiência para as empresas. A combinação de escala nacional com atendimento consultivo local tem sido o grande diferencial para garantir a lembrança espontânea da marca no ecossistema corporativo.

Cronograma e como votar

A votação do Top of Mind de RH é exclusiva para profissionais da área e cada CPF pode votar apenas uma única vez.

Período de votação: 01 de junho a 02 de outubro de 2026

Evento de reconhecimento dos indicados: 30 de julho de 2026

Revelação dos vencedores: 21 de outubro de 2026

Os profissionais de Recursos Humanos que desejam apoiar a consolidação da Alper como a principal consultoria de benefícios do país podem acessar o link exclusivo de votação: Vote aqui na Alper Seguros:

https://votetopofmindderh.com.br/votacao/qr-code/07ec66e7-e36c-4cf2-8398-6dc96e43bf75/90ca48ff-5dae-49f4-95a6-a51591ee47a2

Sobre a Alper Seguros:

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é referência nacional em gestão de seguros corporativos, benefícios, transportes, linhas financeiras, agro e demais segmentos. Com mais de 1.200 colaboradores e 29 escritórios em todo o país, a empresa se destaca pela inovação, tecnologia e compromisso com soluções eficientes e transparentes.