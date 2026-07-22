Bradesco Seguros leva estratégia regionalizada ao Rio de Janeiro para ampliar cultura do Seguro Auto

A Bradesco Seguros lançou uma ação de marketing voltada ao fortalecimento da cultura do Seguro Auto em Niterói e na Região Serrana do Rio de Janeiro. A iniciativa reúne mídia digital, comunicação direcionada a clientes e gerentes do Banco Bradesco, ações voltadas aos corretores e conteúdos segmentados para aproximar o produto das características e necessidades de cada mercado.

A estratégia contempla os municípios de Niterói, Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, regiões que concentram mais de 1,1 milhão de habitantes e apresentam características distintas de mobilidade, perfil econômico e potencial para expansão do seguro automóvel. A proposta é ampliar o diálogo com consumidores e parceiros comerciais por meio de uma comunicação mais próxima da realidade local, reforçando os diferenciais do Bradesco Seguro Auto e o papel da proteção no dia a dia.

“Acreditamos que uma comunicação regionalizada gera mais conexão com as pessoas e torna a mensagem mais relevante. Cada mercado possui necessidades próprias, e aproximar nossa atuação dessa realidade contribui para ampliar a percepção de valor do seguro e fortalecer o relacionamento com clientes e corretores”, afirma Emanuel Nascimento, Superintendente Sênior Regional da Bradesco Seguros.

Além das ações voltadas ao público final, a iniciativa também contempla materiais exclusivos para corretores e para a rede de distribuição, reforçando o papel desses profissionais como principal elo entre a seguradora e o cliente.

“Mais do que divulgar um produto, buscamos construir uma comunicação relevante para cada região, utilizando dados, comportamento do consumidor e canais adequados para tornar a experiência mais próxima e eficiente”, destaca Ana Cláudia Frighetto Gonzalez, superintendente sênior de Marketing da Bradesco Seguros.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 1,6 bilhão de prêmios em automóveis (jan a mar/26) e de R$ 256 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a mar/26). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 10,7% (até mar/26) em market share de automóveis no mercado e 14,8% (até mar/26) de market share em residencial.

Foto: Emanuel Nascimento, Superintendente Sênior Regional da Bradesco Seguros