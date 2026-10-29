Unifisa anuncia Eduardo Lucchesi Reis como novo head de Seguros

Executivo assume a liderança da operação em meio à ampliação do portfólio e à estratégia de fortalecimento comercial da companhia – A Unifisa Seguros projeta encerrar 2026 com crescimento de 30% na carteira, após registrar avanço estimado de 25% até setembro. Para liderar a próxima etapa do negócio, voltada à diversificação do portfólio e à expansão comercial, a companhia anuncia Eduardo Lucchesi Reis como novo head de Seguros. O executivo terá a missão de ampliar a atuação da empresa em diferentes segmentos do mercado segurador.

Entre as prioridades da nova gestão estão a ampliação dos canais de relacionamento e a diversificação da carteira de seguros. Atualmente, o segmento automotivo representa cerca de 85% dos clientes da operação. A estratégia prevê reduzir gradualmente essa concentração para até 65% nos próximos anos, por meio da expansão dos seguros de vida, patrimoniais e empresariais.

“Nosso objetivo é compreender as necessidades de cada cliente e oferecer soluções de proteção que façam sentido para sua realidade. Queremos fortalecer esse relacionamento e ampliar nossa capacidade de atendimento, sem perder a proximidade e o cuidado que o mercado de seguros exige”, afirma Lucchesi.

A expansão também passa por uma atuação comercial integrada, com aproveitamento das oportunidades de relacionamento com a base de clientes da Unifisa, capacitação das equipes e aprimoramento dos processos de atendimento. Para 2027, a Unifisa Seguros projeta crescimento de 35% na carteira, apoiado na ampliação dos negócios e na diversificação do portfólio.

Com trajetória profissional de mais de 15 anos nas áreas financeira, comercial e de seguros, Eduardo reúne experiência em gestão de negócios, relacionamento com clientes e desenvolvimento de soluções de proteção patrimonial. Iniciou sua carreira no Bradesco, passou pela multinacional W. L. Gore & Associates e pelo St. Marche, além do Santander, onde atuou como gerente de relacionamento e investimentos. Desde 2017, direcionou sua atuação ao mercado segurador, acumulando experiência em consultoria, gestão de carteiras e atendimento a clientes individuais e corporativos. Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV), também cursou Administração na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Sobre a Unifisa Seguros

A Unifisa Seguros integra o Grupo Unifisa e atua na oferta de soluções completas em proteção patrimonial e pessoal, com foco em atendimento consultivo e personalizado. Com portfólio que abrange seguros de vida, automóvel, residencial, empresarial e outras modalidades, a empresa opera em parceria com seguradoras consolidadas do mercado, garantindo solidez, competitividade e variedade de coberturas.

Com atuação nacional, adota um modelo baseado em análise de perfil e gestão de risco, com foco na recomendação de soluções adequadas às necessidades de clientes pessoa física e jurídica. Sua operação é orientada por critérios técnicos e acompanhamento contínuo, reforçando o compromisso com segurança, previsibilidade e proteção financeira.

Sobre o Ecossistema Unifisa

Fundada em 1995, a Unifisa atua com foco em soluções de planejamento financeiro e tem no consórcio sua principal frente de atuação, por meio da Unifisa Consórcios. A companhia também atua em seguros e locação de veículos e prepara novas frentes de negócios que passam a compor o Ecossistema Unifisa.

Com presença nacional, a companhia reúne mais de três décadas de experiência no setor e se posiciona pela oferta de soluções acessíveis, com gestão própria e proximidade no relacionamento com o cliente.