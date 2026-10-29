Vem aí a 26ª Feijoada do CVG-RJ, uma das festas mais aguardadas do mercado de seguros

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) está com a venda de ingressos aberta para a 26ª Feijoada do CVG-RJ, um dos encontros mais aguardados do setor que reúne sócios, beneméritas, patrocinadores, parceiros, jornalistas do setor e demais participantes acompanhados de suas famílias.

A confraternização será realizada no sábado, 5 de dezembro de 2026, a partir das 13h, no conhecido cenário do Sheraton Grand Rio Hotel & Resort, localizado na Zona Sul do Rio, entre o mar e a montanha. A programação que conta com música ao vivo, recreação e a chegada do Papai Noel que faz a alegria da criançada.

Primeiro lote – Os ingressos do primeiro lote estão disponíveis até 13 de novembro, com os seguintes valores: R$ 270 para adultos, R$ 150 para crianças de 5 a 12 anos. A entrada é gratuita para menores de 5 anos. A compra deve ser realizada por Pix ou transferência bancária, em nome do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro, conforme os seguintes dados:

Banco Itaú

Agência: 8548

Conta corrente: 25678-6

Pix (CNPJ): 30.276.356/0001-13

Favorecido: Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro

Para confirmar a reserva, é necessário enviar o comprovante de pagamento acompanhado dos dados dos participantes e do tamanho da camiseta de cada um. No caso dos adultos, devem ser informados nome completo, empresa, cargo e tamanho da camiseta. Para as crianças de até 12 anos, é necessário informar nome completo, idade e tamanho da camiseta.

Ação solidária – A festa contará com uma ação solidária em benefício da ONG GARRA. Os participantes poderão doar 1 kg de alimento não perecível durante a retirada da camiseta, na sede do Clube, ou contribuir financeiramente por meio de Pix para a organização, utilizando o CNPJ 35.880.476/0001-49.

“Espero todos vocês para celebrarmos juntos mais uma edição da nossa tradicional Feijoada do CVG-RJ. Será uma grande oportunidade de confraternizar, rever amigos e aproveitarmos esse momento também para fazer a diferença, contribuindo com a nossa ação solidária em apoio à ONG GARRA”, convida Sonia Marra, presidente do CVG-RJ.

Mais informações pelo WhatsApp (21)96428-4687 ou pelo telefone (21) 2203-0393.

Serviço:

Evento: 26ª Feijoada do CVG-RJ

Data: 5 de dezembro de 2026

Horário: a partir das 13h

Local: Sheraton Grand Rio Hotel & Resort

Endereço: Avenida Niemeyer, 121 – Leblon – Rio de Janeiro

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 60 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 2000 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.