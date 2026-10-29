Avla anuncia André Bertolino como novo CEO Brasil e Felippe Astrachan como CEO AvlaRe

Com a mudança, Felippe Astrachan passa a comandar a resseguradora do grupo, enquanto a Avla Brasil dá continuidade à estratégia de expansão no mercado nacional – A Avla, seguradora chilena especializada em seguros B2B, anuncia a promoção de André Bertolino, atual diretor executivo da companhia, ao cargo de CEO da operação brasileira. A mudança ocorre em um momento de expansão dos negócios no país, que hoje representam 34% da operação total do grupo. Há cerca de quatro anos na empresa, Bertolino ocupa o cargo de Diretor Comercial desde 2022, um ano após o início das atividades da seguradora no Brasil, participando ativamente da construção da operação até o patamar de hoje.

Bertolino possui ampla experiência no setor de seguros. Antes de assumir a direção executiva da Avla Brasil, atuou na XP Inc., na área de desenvolvimento de riscos financeiros, além de ocupar posições de liderança técnica na Wiz Soluções e na Junto Seguros. É formado em Administração de Empresas pela Faculdade Paranaense, possui pós-graduação em Economia pela FAE Centro Universitário e MBA em Gestão Estratégica pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

“Me sinto honrado pela confiança do grupo em me escolher para liderar essa operação, que vi crescer desde uma planilha até o tamanho que temos hoje. A operação brasileira amadureceu exponencialmente nos últimos anos, e continuar essa trajetória é um grande desafio. Já vínhamos trabalhando nesse sentido, e liderar esse processo para atender ainda melhor os nossos clientes é algo que continuarei fazendo para que a Avla siga crescendo e evoluindo”, destaca Bertolino.

Com a mudança, Felippe Astrachan, até então CEO da operação brasileira, passa a liderar a AvlaRe, resseguradora do grupo e continuará atuando em outras frentes do negócio. Astrachan trabalha ao lado de Bertolino desde a chegada do executivo à Avla e destaca a construção da operação brasileira desde o início das atividades no país. “Tive o privilégio de estar à frente da operação brasileira desde o início, em 2021, e, desde 2022, trabalho lado a lado com o André para que pudéssemos construir juntos uma operação vencedora. Tenho certeza de que Bertolino é a pessoa certa para conduzir os próximos passos”, afirma Astrachan.

Junto da ida de Astrachan para a resseguradora, Paulo Oliveira, que atuava como Diretor de Operações e Estratégia na Avla Brasil desde 2024, seguirá Felippe e migra para a AvlaRe como COO e CSO.

Trajetória de crescimento

Em 2025, a Avla registrou lucro líquido de R$ 8,6 milhões, revertendo o resultado em aproximadamente R$ 11 milhões em relação a 2024. No mesmo período, os prêmios emitidos chegaram a R$ 703 milhões, alta de 172% na comparação anual. O desempenho foi acompanhado pela ampliação da base de clientes, incluindo devedores, que cresceu 197%, e pelo avanço no volume de apólices emitidas, com expansão de 194%.

Em 2026, a companhia segue investindo na ampliação de seu portfólio de soluções. A Avla contribuiu para a emissão de uma Letra de Risco de Seguro (LRS) de aproximadamente R$ 126 milhões e mantém os investimentos nas soluções de Property & Casualty (P&C), ao mesmo tempo que amplia a oferta de Seguro Garantia e Seguro de Crédito para atender a um número maior de clientes.

Sobre a Avla

Entre os 5 maiores grupos seguradores de linhas financeiras da América Latina, a Avla opera no Chile, Peru, México, Brasil e EUA, e assumiu recentemente a liderança em riscos de engenharia no Brasil. Com o suporte de investidores de impacto como DEG, Altra Capital e Creation Investments, já superou R$ 1 bilhão em prêmios emitidos desde o início da operação brasileira.