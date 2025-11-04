Claudia Lopes é a nova CEO da Sancor Seguros no Brasil

Executiva chega para liderar nova fase de fortalecimento, inovação e crescimento sustentável da companhia – A Sancor Seguros anuncia Claudia Lopes como nova CEO da operação no Brasil. Reconhecida por sua trajetória sólida em liderança, vendas e marketing, Claudia traz uma visão estratégica voltada à inovação e à excelência na experiência do cliente.

Com perfil dinâmico e foco em resultados, Claudia construiu sua carreira em posições de destaque na área executiva, conduzindo grandes equipes e implementando estratégias voltadas à eficiência operacional e ao fortalecimento de marca. Sua chegada reforça o compromisso da Sancor com a inovação contínua, o crescimento sustentável e a excelência no relacionamento com o mercado.

Claudia assume o cargo ocupado por Edward Lange, que segue em novos desafios estratégicos dentro do Grupo Sancor Seguros. A companhia agradece a Edward pela dedicação, visão e contribuição significativa ao longo de sua gestão à frente da companhia.

“Estou honrada em liderar a Sancor Seguros no Brasil, pois compartilho dos mesmos valores de transparência, excelência e responsabilidade social que definem a empresa. Estou comprometida em levar esses valores adiante, impulsionando o crescimento sustentável e mantendo o foco no cliente, para alcançar nossos objetivos e superar as expectativas do mercado”, destaca Claudia Lopes, CEO da Sancor Seguros do Brasil.