AXA é reconhecida em ranking de Diversidade do GPTW

A AXA no Brasil acaba de conquistar mais um importante reconhecimento em diversidade e inclusão. A companhia integra o ranking de Diversidade da consultoria Great Place to Work (GPTW) 2025, na categoria Jovens Potências, ocupando a 3° posição na categoria de “Médias Empresas”.

“Para nós, este reconhecimento reflete o compromisso contínuo em construir um ambiente de desenvolvimento, no qual jovens talentos possam não apenas iniciar suas carreiras, mas também enxergar um caminho sólido de crescimento e protagonismo”, destaca Alexandre Campos, Vice-Presidente de RH, Jurídico, Compliance e ESG da AXA no Brasil.

“A diversidade e a inclusão não são conceitos abstratos na AXA. São práticas diárias que expressam nossos valores e sustentam a cultura que estamos sempre fortalecendo. Ter jovens em nosso quadro é essencial para garantir a formação de uma força de trabalho preparada para dar continuidade ao crescimento sustentável do mercado de seguros no Brasil”, complementa Alexandre.

Além de Jovens Potências, o ranking de Diversidade da GPTW avalia outras seis categorias: pessoas com deficiência, primeira infância, 50+, LGBTI+, étnico-racial e mulheres. A metodologia leva em conta a percepção dos colaboradores e os indicadores de diversidade e inclusão apresentados pelas empresas participantes.

Desde sua chegada ao país, a AXA vem implementando ao longo de uma década práticas consistentes em gestão de pessoas, que já lhe renderam certificações relevantes como Top Employers e o selo Great Place to Work. Entre os pilares dessa atuação estão a equidade de gênero, com 52% do quadro total de colaboradores sendo ocupado por mulheres, o incentivo ao desenvolvimento profissional com 30% de promoções ou reconhecimentos em 2024, e programas globais como o We Care, que reúne uma série de iniciativas voltadas ao bem-estar integral dos colaboradores, como a concessão de 5 dias de licença para apoio a familiares que necessitam de cuidado, a recomendação de home office para colaboradoras em tratamento de fertilização in vitro, menopausa ou saúde menstrual, e até 4 meses de licença remunerada em caso de natimorto.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo, sediado em Paris, na França, está presente em 50 países. Com mais de 147 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 95 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e hoje oferece uma linha completa de seguros, do pequeno ao grande risco, para empresas de todos os portes — Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também disponibiliza soluções para pessoas físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. Atualmente, atende 3 milhões de clientes no país, mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro, e conta com 14 filiais comerciais distribuídas pelas cinco regiões brasileiras.

Redes oficiais da AXA no Brasil:

Facebook: @AXAnoBrasil

LinkedIn: AXAnoBrasil

Instagram: @AXAnoBrasil

YouTube: https://www.youtube.com/c/AXAnoBrasil

Website: https://www.axa.com.br

Foto: Alexandre Campos, Vice-Presidente de RH, Jurídico, Compliance e ESG da AXA no Brasil