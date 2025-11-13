SINOG e TopSaúde Hub unem tecnologia e inovação para transformar a gestão na Odontologia Suplementar

Parceria será apresentada em live gratuita sobre uso inteligente de dados. Evento acontece no dia 27/11, às 11h – Em um mercado cada vez mais competitivo e dinâmico, os dados se tornaram um dos principais ativos estratégicos das organizações que desejam se manter relevantes, antecipar tendências e identificar novas oportunidades de crescimento. Mais do que números, representam insights valiosos que orientam ações, reduzem riscos e impulsionam resultados. Pensando nisso, a SINOG (Associação Brasileira de Planos Odontológicos) realizará a live gratuita “Do caos de Dados à inteligência que gera resultados”, que acontece no dia 27 de novembro, às 11h, no formato on-line.

Com apoio da Top Saúde Hub, parte do ecossistema da Interplayers e líder em soluções tecnológicas para a gestão da Saúde Suplementar, será apresentado como a Inteligência de Dados a partir do uso de Inteligência Artificial (IA) e Analytics está revolucionando a forma como as Operadoras de Planos Odontológicos administram custos, identificam riscos e aprimoram a experiência dos Beneficiários. Também será apresentada e trará detalhes de uma parceria entre SINOG e Top Saúde Hub que promete acelerar a transformação digital no Setor da Odontologia Suplementar.

O evento reunirá três líderes de destaque do Setor para o encontro, entre eles, a Dra. Fernanda Ceneviva, Diretora Executiva da SINOG, para a Mediação, e Anderson Farias, CEO da Top Saúde Hub e Erik Zucchelli, Head de Contas e Regulamentação da ARM, Associada SINOG e cliente Top Saúde Hub.

Para a Dra. Fernanda, a live trará para a discussão um tema cada vez mais essencial para a estratégia das Operadoras: o uso inteligente dos dados. O evento também marca o lançamento oficial da parceria entre a SINOG e a TopSaúde Hub, que une tecnologia e inovação para apoiar as Operadoras Associadas à SINOG.“Esta parceria representa um movimento estratégico para o presente e o futuro da Odontologia Suplementar. Nosso objetivo é apoiar as Operadoras na jornada de transformação digital, oferecendo ferramentas que tornem a gestão mais inteligente e sustentável”, destaca.

Segundo Anderson, a parceria reforça o compromisso das duas empresas em impulsionar a inovação no Setor. “A SINOG é uma referência nacional na Odontologia Suplementar e parceira estratégica de longa data. Essa união nasce do propósito comum de gerar valor para o mercado odontológico, promovendo eficiência operacional e inovação com base em dados reais. Uma oportunidade de mostrar, na prática, como a tecnologia pode transformar a maneira como as Operadoras gerem suas informações e tomam decisões estratégicas”, afirma.

Já para Erik, esse momento reforça parcerias importantes e estratégicas para o crescimento da Operadora Odontológica, destaca “colher benefícios desses dois grandes parceiros do dia a dia ampliará nossa força para esse momento de reposicionamento, ARM agora se torna RisoMed e trará novidades para seus Beneficiários.”. E Anderson reforça que “para nós, a motivação desse encontro é mais do que mostrar nossos produtos, é uma oportunidade de dar visibilidade aos nossos clientes para apresentarem resultados reais. E agradecemos a confiança e parceria da ARM RisoMed por estarem conosco nesse para evolução do seu negócio.”

As Operadoras Associadas SINOG terão acesso a condições comerciais exclusivas para contratação das soluções da TopSaúde Hub, com descontos que variam entre 12% e 18% no licenciamento e até 50% na implantação, dependendo do plano escolhido. As vantagens são válidas pelo período de um ano e se aplicam a novas contratações realizadas por Operadoras Associadas à SINOG.

Serviço

Live “Do caos de dados à inteligência que gera resultados”

Data: 27 de novembro (quinta-feira) às 11h

Inscrições no site

Transmissão no link

Sobre a SINOG

Criada em 1996, atua desde então como agente de crescimento e aperfeiçoamento do setor. Pelos números mais recentes da ANS, são mais de 34,5 milhões de Beneficiários que aderiram a alguma modalidade de Plano Odontológico, quase todas elas com cobertura abrangente do rol da ANS. Além disso, a SINOG divulga e amplia o conceito de Plano Odontológico como facilitador do acesso à Assistência à Saúde Bucal pela população, promovendo a integração das empresas junto à classe odontológica. É a criadora do Movimento “Julho Neon, Salve o Sorriso Brasileiro”, que busca ampliar a importância da Saúde Bucal no País, e ainda, é responsável pela concepção e organização do maior Evento do Setor de Planos Odontológicos da América Latina, que após 19 Edições passa de SIMPLO para o agora Congresso SINOG

Sobre a TopSaúde Hub

A TopSaúde Hub, parte do ecossistema da Interplayers, é líder em soluções tecnológicas para a gestão da saúde suplementar, oferecendo um ERP inovador que centraliza e otimiza processos para operadoras, administradoras e autogestões de todos os portes. Com 38 anos de experiência no mercado, a empresa utiliza Inteligência Artificial, BI e Data Analytics para descomplicar a rotina de gestão de planos de saúde, tanto médico como odontológico, além de combater fraudes e desperdícios. A TopSaúde Hub amplia seu impacto com soluções exclusivas, atendendo mais de 13 milhões de vidas ativas e reforçando seu compromisso com a transformação digital do setor. Com atuação em todo território nacional, a empresa revoluciona a gestão em saúde, conectando tecnologia e eficiência para impulsionar negócios. Mais informações: https://www.topsaudehub.com.br/.