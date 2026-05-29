Agência Seg News comemorou 21 anos de mercado com o Prêmio Seg News 2026

A grande festa e cerimônia de premiação aconteceu no dia 22 de maio no espaço de eventos do Instituto de Engenharia (Auditório e Buffet Red Pepper) em São Paulo e contou com o prestígio de profissionais que representaram suas respectivas empresas premiadas e também foram acompanhados por seus convidados. Em sua 19a Edição, o Prêmio Seg News é hoje uma das principais referências nesta modalidade de evento. O momento também serviu para comemorar os 21 anos do CCPSegNews – Centro de Capacitação Profissional Seg News, que foi criado conjuntamente com o portal de notícias Agência Seg News (www.agenciasegnews.com.br).
#AGÊNCIA SEGNEWS 21 ANOS!
A Agência Seg News foi criada em janeiro de 2005 pelo jornalista Ivanildo J. M. Sousa (Formado em Comunicação Social pela Fundação Cásper Líbero e fundador da Revista Cobertura) com o objetivo de se posicionar como um dos principais veículos de midia especializada do setor de seguros. Hoje é uma referência em termos de divulgação e também de intercâmbio entre os profissionais de companhias de seguros, corretoras de seguros, advogados especializados entre outros segmentos. O Centro de Capacitação Profissional Seg News (CCPSegNews), que é um dos pilares da Agência Seg News, também foi lançado em 2005 e conta hoje com mais de 30 profissionais do setor que nos apoiam através de apresentação de palestras em Fóruns de Debates, Seminários, Workshops e Cursos On Line sobre temas importantes como: Seguro Garantia, Seguro de Transportes, Seguros Property, Riscos de Engenharia, Seguros Agro, Lucros Cessantes, Riscos Cibernéticos, Regulação de Sinistros, Vistoria etc. Todos os eventos concedem Certificados aos participantes. No período de 20 anos de atuação, o CCPSegNews já realizou mais de 300 eventos, portanto, trata-se de um grande diferencial da Agência Seg News por ser uma referência de especialização, já que nossos colaboradores também escrevem artigos e colaboram com a ampliação da cultura do seguro e desenvolvimento profissional do mercado.(Fonte: Agência Seg News)
PRÊMIO SEG NEWS 2026
PERSONALIDADADES
DRA MARIA RIVIAN MATIAS DE PAULA
DESTAQUE NACIONAL MULHER NEGRA NO SETOR DE SEGUROS (TROFÉU MÁRCIA NEGRA)
RAFAEL RIBEIRO DO VALLE
DESTAQUE NACIONAL NO SETOR DE SEGUROS PELA COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL E TÉCNICA AO MERCADO
SEGURADORAS E PLANOS DE SAÚDE
GRUPO BRADESCO SEGUROS
DESTAQUE NACIONAL EM PERFORMANCE – LIDERANÇA DE MERCADO
GRUPO BRADESCO SEGUROS
DESTAQUE NACIONAL EM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL – PLATAFORMA EDUCACIONAL UNIVERSEG
GRUPO BRADESCO SEGUROS
DESTAQUE NACIONAL EM MARKETING – FÓRUM INTERNACIONAL DA LONGEVIDADE
MAG SEGUROS
DESTAQUE NACIONAL EM INOVAÇÃO EM SEGUROS DE PESSOAS (SEGURO DE VIDA-AP)
F. SEGUROS (FAVELA SEGUROS)
DESTAQUE NACIONAL EM SEGUROS PARA COMUNIDADES & CULTURA DO SEGURO (INCLUSÃO)
ESSOR SEGUROS
DESTAQUE NACIONAL EM SEGUROS PERSONALIZADOS PARA O SEGMENTO AGRO
METLIFE BRASIL SEGUROS
DESTAQUE EM TECNOLOGIA & INOVAÇÃO – CASE METLIFE Xcelerator
APet PLANOS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA PARA CÃES E GATOS
DESTAQUE NACIONAL EM SEGUROS PET
CORRETORAS E ASSESSORIAS DE SEGUROS
ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS
DESTAQUE NACIONAL EM GESTÃO DE SEGUROS & BENEFÍCIOS CORPORATIVOS
LATIN RE
DESTAQUE EM EXPANSÃO & INOVAÇÃO NA CORRETAGEM DE RESSEGUROS (BROKER)
RM7 CORRETORA DE SEGUROS
DESTAQUE NACIONAL EM SEGURO GARANTIA
RODOBENS SEGUROS
DESTAQUE EM GERENCIAMENTO DE RISCOS NO SEGURO DE TRANSPORTES DE CARGAS
VILA VELHA CORRETORA DE SEGUROS
DESTAQUE E LIDERANÇA EM SEGUROS E SERVIÇOS PARA O SEGMENTO IMOBILIÁRIO
ÚNICA SEGUROS
DESTAQUE NACIONAL EM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MERCADO DE SEGUROS
JUDSEG CONSULTORIA EM SEGUROS
DESTAQUE NACIONAL EM SEGUROS DE RC PROFISSIONAL
ZONA SUL ASSESSORIA DE SEGUROS
DESTAQUE NACIONAL EM CONSULTORIA PARA CORRETORES EM RC E RISCOS FINANCEIROS
CONSULTORIAS, SERVIÇOS & TECNOLOGIA
MACHADO E CREMONEZE ADVOGADOS ASSOCIADOS
DESTAQUE NACIONAL EM DIREITO DO SEGURO – ESPECIALIZAÇÃO EM SEGUROS DE TRANSPORTES DE CARGAS
BU SEGUROS – UNIDADE DE NEGÓCIOS DA NDD TECH
DESTAQUE NACIONAL EM TECNOLOGIA DE AVERBAÇÃO NO SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS
MORAES VELLEDA AUTOMOTIVA
DESTAQUE NACIONAL NO SEGMENTO DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS
ADVANCED APPRAISAL CONSULTORIA PATRIMONIAL
DESTAQUE NACIONAL EM CONSULTORIA PATRIMONIAL & ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES
ALBATROZ MGA
DESTAQUE NACIONAL EM TECNOLOGIA & SUBSCRIÇÃO DE SEGURO DE TRANSPORTES
L PERNA REGULADORA DE SINISTROS
DESTAQUE NACIONAL EM REGULAÇÃO DE SINISTROS DE TRANSPORTES DE CARGAS
MORAES VELLEDA CONSULTORIA
DESTAQUE NACIONAL EM CONSULTORIA DE RISCOS NO TRANSPORTE DE CARGAS