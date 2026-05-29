Agência Seg News comemorou 21 anos de mercado com o Prêmio Seg News 2026

A grande festa e cerimônia de premiação aconteceu no dia 22 de maio no espaço de eventos do Instituto de Engenharia (Auditório e Buffet Red Pepper) em São Paulo e contou com o prestígio de profissionais que representaram suas respectivas empresas premiadas e também foram acompanhados por seus convidados. Em sua 19a Edição, o Prêmio Seg News é hoje uma das principais referências nesta modalidade de evento. O momento também serviu para comemorar os 21 anos do CCPSegNews – Centro de Capacitação Profissional Seg News, que foi criado conjuntamente com o portal de notícias Agência Seg News (www.agenciasegnews.com.br).

#AGÊNCIA SEGNEWS 21 ANOS!

A Agência Seg News foi criada em janeiro de 2005 pelo jornalista Ivanildo J. M. Sousa (Formado em Comunicação Social pela Fundação Cásper Líbero e fundador da Revista Cobertura) com o objetivo de se posicionar como um dos principais veículos de midia especializada do setor de seguros. Hoje é uma referência em termos de divulgação e também de intercâmbio entre os profissionais de companhias de seguros, corretoras de seguros, advogados especializados entre outros segmentos. O Centro de Capacitação Profissional Seg News (CCPSegNews), que é um dos pilares da Agência Seg News, também foi lançado em 2005 e conta hoje com mais de 30 profissionais do setor que nos apoiam através de apresentação de palestras em Fóruns de Debates, Seminários, Workshops e Cursos On Line sobre temas importantes como: Seguro Garantia, Seguro de Transportes, Seguros Property, Riscos de Engenharia, Seguros Agro, Lucros Cessantes, Riscos Cibernéticos, Regulação de Sinistros, Vistoria etc. Todos os eventos concedem Certificados aos participantes. No período de 20 anos de atuação, o CCPSegNews já realizou mais de 300 eventos, portanto, trata-se de um grande diferencial da Agência Seg News por ser uma referência de especialização, já que nossos colaboradores também escrevem artigos e colaboram com a ampliação da cultura do seguro e desenvolvimento profissional do mercado.(Fonte: Agência Seg News)

PERSONALIDADADES

DRA MARIA RIVIAN MATIAS DE PAULA

DESTAQUE NACIONAL MULHER NEGRA NO SETOR DE SEGUROS (TROFÉU MÁRCIA NEGRA)

RAFAEL RIBEIRO DO VALLE

DESTAQUE NACIONAL NO SETOR DE SEGUROS PELA COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL E TÉCNICA AO MERCADO

SEGURADORAS E PLANOS DE SAÚDE

GRUPO BRADESCO SEGUROS

DESTAQUE NACIONAL EM PERFORMANCE – LIDERANÇA DE MERCADO

GRUPO BRADESCO SEGUROS

DESTAQUE NACIONAL EM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL – PLATAFORMA EDUCACIONAL UNIVERSEG

GRUPO BRADESCO SEGUROS

DESTAQUE NACIONAL EM MARKETING – FÓRUM INTERNACIONAL DA LONGEVIDADE

MAG SEGUROS

DESTAQUE NACIONAL EM INOVAÇÃO EM SEGUROS DE PESSOAS (SEGURO DE VIDA-AP)

F. SEGUROS (FAVELA SEGUROS)

DESTAQUE NACIONAL EM SEGUROS PARA COMUNIDADES & CULTURA DO SEGURO (INCLUSÃO)

ESSOR SEGUROS

DESTAQUE NACIONAL EM SEGUROS PERSONALIZADOS PARA O SEGMENTO AGRO

METLIFE BRASIL SEGUROS

DESTAQUE EM TECNOLOGIA & INOVAÇÃO – CASE METLIFE Xcelerator

APet PLANOS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA PARA CÃES E GATOS

DESTAQUE NACIONAL EM SEGUROS PET

CORRETORAS E ASSESSORIAS DE SEGUROS

ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS

DESTAQUE NACIONAL EM GESTÃO DE SEGUROS & BENEFÍCIOS CORPORATIVOS

LATIN RE

DESTAQUE EM EXPANSÃO & INOVAÇÃO NA CORRETAGEM DE RESSEGUROS (BROKER)

RM7 CORRETORA DE SEGUROS

DESTAQUE NACIONAL EM SEGURO GARANTIA

RODOBENS SEGUROS

DESTAQUE EM GERENCIAMENTO DE RISCOS NO SEGURO DE TRANSPORTES DE CARGAS

VILA VELHA CORRETORA DE SEGUROS

DESTAQUE E LIDERANÇA EM SEGUROS E SERVIÇOS PARA O SEGMENTO IMOBILIÁRIO

ÚNICA SEGUROS

DESTAQUE NACIONAL EM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MERCADO DE SEGUROS

JUDSEG CONSULTORIA EM SEGUROS

DESTAQUE NACIONAL EM SEGUROS DE RC PROFISSIONAL

ZONA SUL ASSESSORIA DE SEGUROS

DESTAQUE NACIONAL EM CONSULTORIA PARA CORRETORES EM RC E RISCOS FINANCEIROS

CONSULTORIAS, SERVIÇOS & TECNOLOGIA

MACHADO E CREMONEZE ADVOGADOS ASSOCIADOS

DESTAQUE NACIONAL EM DIREITO DO SEGURO – ESPECIALIZAÇÃO EM SEGUROS DE TRANSPORTES DE CARGAS

BU SEGUROS – UNIDADE DE NEGÓCIOS DA NDD TECH

DESTAQUE NACIONAL EM TECNOLOGIA DE AVERBAÇÃO NO SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS

MORAES VELLEDA AUTOMOTIVA

DESTAQUE NACIONAL NO SEGMENTO DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS

ADVANCED APPRAISAL CONSULTORIA PATRIMONIAL

DESTAQUE NACIONAL EM CONSULTORIA PATRIMONIAL & ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES

ALBATROZ MGA

DESTAQUE NACIONAL EM TECNOLOGIA & SUBSCRIÇÃO DE SEGURO DE TRANSPORTES

L PERNA REGULADORA DE SINISTROS

DESTAQUE NACIONAL EM REGULAÇÃO DE SINISTROS DE TRANSPORTES DE CARGAS

MORAES VELLEDA CONSULTORIA

DESTAQUE NACIONAL EM CONSULTORIA DE RISCOS NO TRANSPORTE DE CARGAS