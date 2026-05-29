Alper Seguros expande presença em Guarulhos com aquisição da Ritacco Seguros e Coporate Health e adiciona R$ 83 milhões em prêmios à carteira

Movimentação estratégica incorpora 36 mil vidas à operação da companhia e consolida plano de M&A e cross-selling para 2026 – A Alper Seguros anuncia a aquisição da Ritacco Seguros e Corporate Health, empresas do Grupo Ritacco, tradicional referência no mercado de Benefícios, com quase 40 anos de atuação. A movimentação estratégica expande significativamente a operação da companhia em Guarulhos, município que detém o segundo maior PIB do estado de São Paulo e se consolida como um dos principais polos industriais do País. Com a transação, a Alper incorpora uma robusta carteira que soma R$ 83 milhões em prêmios e mais de 36 mil vidas.

Esta operação marca a 11ª aquisição da Alper voltada predominantemente para a unidade de Benefícios, reforçando o plano de consolidação da marca em praças de alta relevância econômica.

O fortalecimento da operação local é destacado por André de Barros Martins, Vice-Presidente Sênior de Benefícios da Alper Seguros. O executivo pontua que, embora a Companhia já mantenha um escritório orgânico na região desde 2024, o objetivo principal com este movimento é reforçar de forma robusta a posição e a presença da marca na localidade.

“A Ritacco Seguros e a Corporate Health são empresas tradicionais na praça, com muitos anos de atuação, alta expertise, consolidadas, com uma ótima carteira de clientes e histórico de boa prestação de serviços, tudo o que valorizamos, então essa aquisição é justamente para reforçar a importância que vemos nessa praça e em histórias de empreendedorismo de sucesso como essa”, afirma Martins.

O executivo sinaliza que o movimento faz parte de uma estratégia de M&A ainda mais ampla para o decorrer do ano. “Entendemos que o mercado de M&A está aquecido e prevemos um volume expressivo de aquisições para esse ano. Estamos com um pipeline bastante aquecido, com várias aquisições em andamento, não só para a unidade de Benefícios, mas também para as outras unidades de negócio”, projeta Martins.

Transição fluida e potencial de cross-selling

Para garantir a continuidade da excelência e mitigar qualquer fricção no relacionamento com os clientes locais, o modelo de governança desenhado pela Alper assegura a permanência dos principais executivos e do time de primeira linha da Ritacco. Matteo Puosso Ritacco, principal executivo que lidera as áreas Comercial, Técnica, Financeira e de Sucesso do Cliente da Ritacco desde 2014, assume a liderança da filial da Alper em Guarulhos como executivo da Companhia.

“Ficamos muito felizes por essa união de valores e do modo de enxergar o negócio. A Alper tem valores conectados com os que sempre prezamos dentro das empresas do Grupo Ritacco e a mesma vontade de fazer acontecer que sempre tivemos. Estamos animados para essa nova fase, que trará ainda mais benefícios para a região de Guarulhos”, comenta Matteo.

A integração contará com a maturidade da Alper, que já soma 26 aquisições bem-sucedidas em seu histórico. Alinhada com a estratégia da Companhia de focar em corretoras especialistas, a movimentação prevê uma forte avenida de crescimento por meio de cross-selling, introduzindo novas linhas de negócios da Alper, como Riscos Corporativos, Linhas Financeiras, Garantias e Transportes para a base de clientes da Ritacco.

André de Barros Martins detalha a dinâmica comercial desse período de transição. “Os seis primeiros meses após o fechamento da aquisição são mais focados na integração da corretora à operação da Alper, mas também já vamos trabalhando paralelamente as oportunidades de cross-sell que identificamos. Além da total preocupação com a adaptação integral do time, que é supercompetente”, pontua o executivo.

De acordo com Martins, a companhia conta com uma área exclusiva de Growth, responsável por realizar todo o mapeamento e o planejamento dessa estratégia de vendas cruzadas em conjunto com a liderança da operação.

Sobre a Alper Seguros:

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é referência nacional em gestão de seguros corporativos, benefícios, transportes, linhas financeiras, agro e demais segmentos. Com mais de 1.200 colaboradores e 28 escritórios em todo o país, a empresa se destaca pela inovação, tecnologia e compromisso com soluções eficientes, transparentes e socialmente responsáveis.

Sobre a Ritacco Seguros e Corporate Health:

A Ritacco Seguros nasce em 1987, sendo a primeira empresa do Grupo Ritacco, com foco em seguros patrimoniais (automóvel, empresarial e residencial). Em 2014, nasce a Corporate Health, especializada no segmento de seguro saúde para empresas de médio e grande porte, hoje com mais de 36 mil vidas ativas.

Foto: André de Barros Martins, Vice-Presidente Sênior de Benefícios da Alper Seguros

Crédito foto: Bernardo Coelho