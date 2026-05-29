III Fórum Seg News de Seguros Agrícolas destaca perspectivas e desafios com as mudanças climáticas

Agendado para o dia 09 de Junho (Formato On Line), o III Fórum EAD Seg News de Seguros Agrícolas reúne especialistas para debater sobre o tema.
Confira a programação e reserve a sua inscrição:
No Link:
https://agenciasegnews.com.br/forum-seg-news-seguros-agricolas/
Ou pelo WhatsApp: 11 934157357
III FÓRUM EAD SEG NEWS DE SEGUROS AGRÍCOLAS
Contexto atual e Perspectivas X Impactos com as Mudanças Climáticas
Data: 09 de Junho de 2026 – Das 14h00 ás 17h00
Formato On Line: Plataforma GoogleMeet
Realização:
www.agenciasegnews.com.br
PROGRAMA:
Coordenação: Ivanildo J. M. Sousa – CEO da Agência Seg News
Abertura (14h20 ás 14h40): Portal Seguro Rural Brasil
Apresentação: Tany Souza, Fundadora e Editora do Portal Seguro Rural Brasil
I Painel (14h40 ás 15h20): Gerenciamento de Riscos X Impactos com as Mudanças Climáticas
Palestrante: Gabriel Perez, Co-fundador da MeteoIA e PhD em Ciências do Clima
II Painel (15h20 as 16h00): Exposições (Riscos) no Agro e a Importância do Corretor de Seguros
Palestrante: Jorge Eduardo de Souza, Diretor Comercial da Única Agro Corretora de Seguros
III Painel (16h00 ás 16h40 ): Gerenciamento de Riscos e Seguros para o Segmento Agrícola
Palestrante: Diego Cecagno, Senior Agricultural Underwriter na Essor Seguros
Inscrições:
Investimento: R$ 75,00
A partir de duas inscrições……………R$ 65,00 Cada
Forma de Pagamento: Pix 11 934157357
*Com Certificado