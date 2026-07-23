Mercado odontológico em expansão abre novas oportunidades para corretores de seguros

O mês de julho é marcado pelo Julho Neon, movimento nacional de conscientização sobre a importância da saúde bucal e da prevenção de doenças odontológicas. Aproveitando esse momento de mobilização, o Sincor-SP promoverá, no próximo dia 29 de julho, mais uma edição do Plantão da Comissão de Saúde e Odonto, reunindo especialistas para discutir um tema que também ganha cada vez mais relevância no mercado de seguros: o crescimento dos planos odontológicos e as oportunidades que esse segmento oferece aos corretores.

Coordenada pela corretora de seguros Vanessa Mendes, a Comissão de Saúde e Odonto do Sincor-SP promove encontros periódicos para debater tendências, compartilhar conhecimento e apresentar soluções que contribuam para o fortalecimento da atuação dos corretores no segmento de benefícios.

Nesta edição, o convidado será Amadeu Affonso, gerente comercial da Regional São Paulo da Odontoprev, que apresentará a palestra “Plano odontológico – A porta de entrada para novos negócios!”. Voltado exclusivamente aos associados do Sincor-SP, o encontro será realizado de forma on-line, às 10h30, por meio da plataforma do Clube Sincor.

O tema chega em um momento especialmente favorável para o setor. Segundo a mais recente Nota de Acompanhamento de Beneficiários (NAB), do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), o Brasil encerrou maio de 2026 com 36,2 milhões de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos, um crescimento de 4,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, o equivalente à inclusão de mais de 1,5 milhão de novos vínculos.

Os dados mostram ainda que os planos coletivos continuam sendo os principais responsáveis por essa expansão. Atualmente, 84% dos beneficiários possuem contratos coletivos e, desse total, quase 89% estão vinculados a planos empresariais, demonstrando que as empresas seguem investindo no benefício como forma de promover qualidade de vida, retenção de talentos e bem-estar dos colaboradores.

Em São Paulo, maior mercado do país, o cenário é ainda mais positivo. O estado alcançou 12,2 milhões de beneficiários, registrando crescimento de 5% em doze meses, desempenho superior à média nacional e o maior volume já registrado na série histórica iniciada em 2000. O avanço foi impulsionado principalmente pelos planos coletivos empresariais, que cresceram 6,9% no período, reforçando o potencial desse segmento para empresas e corretores.

“O crescimento do mercado odontológico representa uma excelente oportunidade para os corretores ampliarem sua atuação consultiva. Além de atender uma demanda crescente das empresas, o plano odontológico abre espaço para novos relacionamentos e para a oferta de outras soluções em benefícios corporativos. Nosso objetivo é mostrar como o corretor pode transformar esse cenário em geração de negócios”, afirma Vanessa Mendes, coordenadora da Comissão de Saúde e Odonto do Sincor-SP.

Durante o encontro, Amadeu Affonso apresentará um panorama do mercado, as tendências do segmento, as perspectivas de crescimento e estratégias para que os corretores aproveitem esse momento de expansão, transformando o plano odontológico em uma ferramenta para geração de negócios e fidelização de clientes.

Serviço

Plantão da Comissão de Saúde e Odonto – Sincor-SP

Tema: Plano odontológico – A porta de entrada para novos negócios!

Palestrante: Amadeu Affonso, gerente comercial da Regional São Paulo da Odontoprev

Data: 29 de julho de 2026

Horário: 10h30

Acesso: Exclusivo para associados, pela página do Clube Sincor:

Fonte: Sincor-SP