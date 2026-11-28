Com o aumento das negociações e contratações de planos empresariais no fim do ano, tecnologia pode automatizar tarefas operacionais e ampliar o tempo dedicado ao relacionamento com clientes – O fim do ano concentra uma série de decisões relacionadas à gestão de benefícios corporativos, especialmente no período de renovação dos contratos de assistência médica. Segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no início de 2026, os planos coletivos empresariais com até 29 vidas tiveram reajuste médio de 13,48%, enquanto os contratos com 30 ou mais beneficiários registraram média de 8,71%. Diante desse cenário, empresas revisam seus pacotes de benefícios, negociam condições com operadoras, avaliam reajustes e buscam alternativas para atender aos colaboradores.

Para os corretores de planos de saúde, esse movimento intensifica a rotina comercial e exige mais agilidade na elaboração de cotações, organização de documentos, comparação de propostas e negociação com diferentes operadoras. Nesse contexto, a inteligência artificial ganha espaço como ferramenta para simplificar etapas administrativas e ampliar a capacidade de atendimento desses profissionais.

A BlissHub, corretora de planos de saúde, utiliza inteligência artificial para apoiar os corretores por meio da Fátima, sua assistente virtual. Disponível 24 horas por dia pelo WhatsApp, a ferramenta auxilia na realização de simulações, no processamento de documentos e na gestão de propostas. Segundo a empresa, as cotações para operadoras como Amil, Bradesco Saúde, SulAmérica e Porto Seguro podem ser realizadas em até cinco minutos. A interação também permite o envio de mensagens de texto, áudios, imagens e documentos pelo aplicativo.

Ao assumir parte dessas demandas, a tecnologia permite que o corretor dedique mais atenção à análise das necessidades de cada cliente, à comparação das alternativas disponíveis e à orientação durante a contratação. O objetivo é reduzir o tempo gasto com procedimentos administrativos sem comprometer o acompanhamento próximo das negociações.

Para Fernando Gonçalves, CEO da BlissHub, a tecnologia deve fortalecer a atuação consultiva do profissional. “O corretor precisa estar próximo do cliente, entender o cenário de cada empresa e encontrar a solução mais adequada. Quando tarefas operacionais passam a ser realizadas com o apoio da inteligência artificial, o profissional ganha tempo para se dedicar a essas etapas, que dependem de experiência, análise e relacionamento.”

A adoção dessas ferramentas também aponta para uma mudança na dinâmica de trabalho do setor de saúde suplementar. Em vez de substituir a atuação humana, a automação funciona como uma camada de suporte. Em um mercado no qual a contratação de planos envolve diferentes opções de cobertura, condições comerciais e necessidades específicas de cada empresa, a capacidade de oferecer orientação personalizada e conduzir negociações com eficiência torna-se um diferencial para os corretores.

Sobre a BlissHub

A BlissHub é uma corretora de planos de saúde que existe para que o corretor seja tratado como o profissional de alto valor que sempre foi. Sua estrutura combina tecnologia, suporte e comunidade para tirar do caminho o trabalho operacional que historicamente consumia o tempo do corretor. Por meio da Fátima, assistente digital disponível pelo WhatsApp, automatiza cotações, comparação de produtos e emissão de apólices, liberando o corretor para construir relações com os clientes. Fundada em 2021 por Fernando Gonçalves, ex-Bain & Company, Nubank e Loft, a BlissHub foi selecionada em 2026 para a rede global da Endeavor. A empresa atua em São Paulo e planeja expandir para outras capitais.

Foto: Fernando Gonçalves, CEO da BlissHub