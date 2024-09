Phillip Krinker explora o mercado de seguro de crédito no Brasil em obra introdutória

O livro “Introdução ao Seguro de Crédito no Brasil”, escrito pelo integrante da Comissão de Crédito, Garantia e Finança do Sincor-SP, Phillip Krinker, se destaca como um recurso fundamental para a compreensão do seguro de crédito no contexto brasileiro. Com uma abordagem didática, Krinker oferece uma visão aprofundada sobre este segmento do mercado de seguros. Associados ao Sincor-SP tem acesso ao livro gratuitamente, para acessar, clique aqui.

A obra aborda de forma acessível os conceitos fundamentais do seguro de crédito, um instrumento vital para a proteção contra riscos de inadimplência e a garantia da saúde financeira das empresas. Krinker explora a evolução do setor no Brasil, discutindo suas características específicas, regulamentações e práticas predominantes.

Além da base teórica, a obra inclui estudos de caso e exemplos práticos que ilustram a aplicação real dos conceitos discutidos. Isso torna o livro uma leitura indispensável para profissionais da área de seguros, gestores de risco e acadêmicos interessados em aprofundar seus conhecimentos sobre o seguro de crédito no Brasil. (Fonte: Sincor-SP)