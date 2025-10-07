SURA mobiliza milhares de colaboradores em toda América Latina para ouvir seus clientes

Mais de mil funcionários participaram da iniciativa “SURA na Rua” em 25 cidades, buscando fortalecer o modelo de serviço e a conexão com as pessoas – A Seguros SURA, especialista em gestão de tendências e riscos, promoveu a iniciativa “SURA na Rua”. A ação envolveu mais de mil colaboradores, abrangendo 25 cidades em sete países – Colômbia, Chile, México, Uruguai, República Dominicana, Panamá e Brasil. Em calçadas, comércios e espaços públicos, milhares de indivíduos compartilharam suas percepções sobre o acompanhamento da seguradora.

Os insights coletados neste exercício serão essenciais para o fortalecimento do modelo de serviço da empresa, permitindo o ajuste de processos e a reafirmação do propósito de amparar a vida de mais de 20 milhões de clientes na região. “O valor de uma instituição como a nossa reside na confiança que construímos com as pessoas. Por isso, não esperamos que venham até nós: vamos ao encontro delas, para ouvi-las, compreender suas realidades e desenvolver soluções que atendam às suas necessidades”, explicou Isa Correia, diretora de Marketing e Comunicações da companhia.

O Tigre: símbolo de proximidade regional

Durante a iniciativa, o Tigre, que representava a SURA apenas na Colômbia, foi lançado como o novo símbolo para toda a América Latina. Ele representa a evolução da empresa na forma de se relacionar com o público: próxima, empática e presente onde é necessária.

Criado em 1972, o mascote surgiu como parte de uma campanha inspirada na música

“Que me coma el tigre” e, desde então, acompanhou a evolução da empresa ao longo de mais de cinco décadas. Nesse período, passou por diferentes atualizações visuais, incorporando novas expressões, cores e até modelagem 3D, mas manteve seu propósito original: assegurar e acompanhar a vida das pessoas, representando seriedade, confiança e proteção.

“O Tigre encapsula nossa essência e a direção que queremos seguir como organização: uma SURA que escuta, que está em movimento e que se transforma junto com as pessoas. Sua chegada em cada país reforça o compromisso com um acompanhamento, com vocação de serviço e sensibilidade às realidades da região”, acrescentou Correia.

Com esta ação, a SURA reitera que sua força não se limita aos seus produtos de seguro, mas reside em sua capacidade de estar próxima de seus clientes.

Sobre a Seguros SURA Brasil

A Seguros SURA Brasil é especialista em Gestão de Tendências e Riscos e integra o sistema da Suramericana na América Latina, que tem mais de 80 anos de experiência e presença em sete países da região.

No Brasil desde 2016, conta com uma equipe de 400 colaboradores em 15 cidades para oferecer um atendimento próximo, com profundo conhecimento do mercado local e soluções de seguro eficazes e relevantes para empresas e pessoas.

Seu portfólio abrange os segmentos de Mobilidade – Transportes, Frotas, Automóveis de Alto Valor e Bicicletas – e Vida e Negócios – Vida em Grupo, Acidentes Pessoais, Empresarial, Responsabilidade Civil e Residencial.

A Seguros SURA Brasil se destaca pela inovação e pela capacidade de antecipar tendências.

Saiba mais em: segurossura.com.br