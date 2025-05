Pesquisa sobre longevidade alerta para a importância da prevenção

Estudo mostrou que 43% dos entrevistados buscam atendimento de forma preventiva – Um levantamento solicitado pelo Grupo Bradesco Seguros investigou diversos comportamentos dos brasileiros em relação ao cuidado com a saúde, com o propósito de desenvolver o Índice de Longevidade Pessoal (ILP). A pesquisa explorou temas como prevenção e atenção à saúde, por meio de entrevistas com mais de mil brasileiros, acima de 18 anos, pertencentes a diferentes classes sociais e distribuídos pelas cinco regiões do país.

O estudo mostrou que apenas 43% dos brasileiros dizem que buscam atendimento de saúde de forma preventiva. Outros 57% vão ao médico apenas quando têm problemas de saúde. De acordo com as respostas, as categorias das mulheres, pessoas mais velhas, de classe mais alta e mais escolarizadas foram as que apresentaram os melhores resultados no pilar de cuidados de saúde e prevenção.

Os dados vão ao encontro de um panorama regional preocupante: segundo relatório da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), publicado em dezembro de 2024, 35,2% da população nas Américas relata ter necessidades de atenção à saúde não atendidas. Essa porcentagem é ainda maior entre os setores de menor renda, alcançando 38,5%, o que evidencia barreiras de acesso à atenção médica.

Além disso, embora a cobertura de saúde essencial na América Latina tenha aumentado de 66% em 2000 para 80% em 2019, ela caiu para 74% em 2021, demonstrando retrocessos e desigualdades persistentes em áreas como saúde reprodutiva e o tratamento de doenças crônicas não transmissíveis.

Esses dados reforçam a importância da atenção primária à saúde e de ações de prevenção contínuas, como as que são estimuladas pelo ILP.

Qualquer pessoa pode medir o seu Índice de Longevidade Pessoal por meio do teste gratuito disponível em:

🔗 https://indicadordelongevidade.com.br