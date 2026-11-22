Em entrevista ao Podcast Seg News Entrevista, Sandro Romano analisa o cenário das garantias no Brasil, destaca oportunidades em segmentos como o imobiliário e o judicial e reforça a importância da análise personalizada de riscos para viabilizar negócios.

O mercado de garantias brasileiro passa por um momento de transformação, marcado pela diversificação de modalidades, pela busca de novas alternativas de estruturação e pela necessidade de atender empresas que enfrentam dificuldades para acessar instrumentos tradicionais, como o seguro garantia e a fiança bancária.

Esse foi um dos principais assuntos abordados no episódio do Podcast Seg News Entrevista, apresentado por Ivanildo J. M. Sousa, que recebeu Sandro Romano, executivo e especialista no mercado de garantias, para uma conversa sobre oportunidades, desafios e perspectivas para o setor.

Durante a entrevista, Sandro destacou que o universo das garantias vai muito além das operações relacionadas a obras de infraestrutura e licitações. Existem diferentes modalidades que podem atender projetos públicos e privados, operações imobiliárias, contratos empresariais, demandas judiciais e necessidades específicas de empresas de diversos portes.

Diversificação das garantias abre novas oportunidades de negócios

Segundo Sandro Romano, uma das principais mudanças observadas no mercado é a busca por alternativas ao seguro garantia e à fiança bancária, especialmente por empresas que enfrentam restrições cadastrais ou dificuldades para apresentar garantias pelos meios tradicionais.

Nesse contexto, modalidades como garantias mobiliárias e fianças fidejussórias ganham espaço, assim como novas possibilidades envolvendo ativos tokenizados, a exemplo do ouro e dos créditos de carbono.

Para o executivo, essa diversificação representa uma quebra de paradigmas no mercado e amplia as possibilidades de atendimento às necessidades dos empresários.

Sandro também chamou a atenção para os impactos que as mudanças econômicas e tributárias podem trazer aos projetos empresariais e aos investimentos. Independentemente do segmento, a necessidade de oferecer segurança às operações permanece presente.

“Todo mundo que vai investir quer uma garantia. Uma garantia de performance, uma garantia de consecução, uma garantia de recebimento.”

Na avaliação do especialista, diferentes instrumentos de garantia deverão coexistir para atender às demandas do mercado, facilitar a realização de projetos e contribuir para a continuidade das atividades empresariais.

Garantias judiciais: atenção às oportunidades e aos riscos

Outro tema de destaque na entrevista foi o mercado de garantias judiciais, segmento que apresenta oportunidades para corretores, mas exige conhecimento técnico e análise criteriosa das operações.

Sandro explicou que as garantias judiciais podem ser utilizadas em diferentes situações, especialmente quando uma das partes precisa apresentar uma garantia para viabilizar a admissão de determinado recurso ou discussão judicial.

Um exemplo recorrente envolve empresas que contestam valores tributários ou questionam a exigibilidade de débitos. Em vez de imobilizar grandes quantias em dinheiro ou comprometer seu patrimônio, a empresa pode utilizar instrumentos de garantia legalmente admitidos, conforme as exigências do processo e a decisão judicial.

Entre as alternativas estão o seguro garantia judicial, a fiança bancária e a fiança fidejussória, respeitadas as condições e os requisitos aplicáveis a cada modalidade.

O executivo ressaltou, entretanto, que é fundamental distinguir operações que buscam viabilizar o exercício legítimo do direito de defesa de situações que envolvam riscos elevados, especialmente processos em fase avançada de execução.

“Você tem que ter em mente que a garantia é feita para não ser usada, como diz o velho ditado do seguro. É bom você ter o seguro, mas sempre pensando em não precisar usar.”

Sandro destacou que sua atuação prioriza operações nas quais a garantia permite a continuidade de uma discussão judicial, sem assumir indiscriminadamente riscos relacionados ao pagamento de dívidas ou à execução de decisões.

Oportunidades no mercado imobiliário e em loteamentos

O mercado imobiliário também foi apontado como uma importante frente de oportunidades para o setor de garantias.

De acordo com Sandro, empreendimentos imobiliários e projetos de loteamento podem exigir diferentes modalidades de garantia para atender às exigências legais e administrativas, inclusive aquelas estabelecidas pelas prefeituras para aprovação e execução dos projetos.

Além das garantias relacionadas às obrigações do empreendedor perante o poder público, também existem demandas vinculadas aos compromissos assumidos com compradores e demais envolvidos no empreendimento.

O executivo explicou que cada projeto precisa ser analisado individualmente, considerando sua estrutura, finalidade, documentação e os riscos envolvidos.

“Sem analisar o projeto de loteamento, a gente não consegue estruturar. Cada caso é um caso.”

Essa abordagem, segundo ele, permite identificar quais modalidades são adequadas e quais operações apresentam condições efetivas de atendimento.

O papel do corretor exige conhecimento técnico e análise das operações

Ao falar sobre a participação dos corretores de seguros nesse mercado, Sandro ressaltou que as oportunidades estão abertas tanto para profissionais que possuem grandes carteiras quanto para corretores independentes que atendem demandas pontuais.

A atuação, entretanto, exige mais do que simplesmente encaminhar uma solicitação de garantia.

O executivo destacou a importância de conhecer a operação, compreender a finalidade da garantia, avaliar a capacidade de execução do tomador e reunir a documentação necessária para uma análise financeira e operacional.

Em determinadas situações, uma empresa pode apresentar restrições cadastrais ou dificuldades financeiras momentâneas, mas possuir um projeto consistente e condições de executar o contrato.

Nesses casos, a análise da operação pode revelar oportunidades que uma avaliação exclusivamente cadastral não identificaria.

Sandro explicou que o trabalho de sua equipe envolve analisar cada demanda e direcioná-la à modalidade ou ao parceiro mais adequado, buscando uma solução que atenda ao cliente sem gerar custos excessivos.

Para ele, o corretor precisa desenvolver conhecimento sobre as diferentes modalidades disponíveis e compreender que nem toda operação deve ser tratada da mesma maneira.

A função social das garantias na economia

Um dos momentos mais importantes da conversa foi quando Sandro abordou o impacto das garantias para além das questões financeiras e contratuais.

Na visão do executivo, viabilizar uma garantia pode significar permitir que uma empresa continue operando, execute um contrato, mantenha empregos, pague fornecedores e contribua para a economia de uma região.

Ele relembrou experiências acumuladas desde 2009 no mercado de garantias fidejussórias, incluindo operações realizadas durante a pandemia, período em que muitas empresas enfrentaram dificuldades para manter suas atividades.

Naquele momento, segundo Sandro, as garantias de aluguel e de cumprimento de contratos tiveram papel importante para viabilizar negociações e ajudar empresas a atravessar um cenário de grande incerteza econômica.

“Quando nós emitimos uma garantia, nós emitimos uma garantia com função social, para gerar emprego, gerar demanda e gerar pagamento de impostos. Garantia não tem a ver apenas com um papel, tem a ver com vidas.”

A declaração sintetiza uma das principais mensagens defendidas pelo executivo: o mercado de garantias também participa da sustentação das atividades produtivas e da continuidade dos negócios.

Encontro Nacional Alban de Fiança Fidejussória promove conhecimento e relacionamento

Ao final da entrevista, Sandro Romano apresentou a proposta do 1º Encontro Nacional de Fiança Fidejussória, organizado pela Alban em parceria com a Analysis S.A., com realização prevista para 27 de novembro, no Roga Village, em Atibaia (SP).

A proposta do encontro é ir além dos tradicionais eventos de confraternização do mercado, reunindo profissionais para uma programação que combina conteúdo, palestras, experiências, relacionamento e entretenimento.

Segundo Sandro, a iniciativa busca proporcionar um ambiente de troca de conhecimentos entre corretores, empresários e profissionais do mercado de seguros e garantias, aproximando também participantes de outros segmentos econômicos.

O executivo destacou que o evento foi pensado para receber tanto corretores especializados quanto profissionais interessados em conhecer melhor o mercado de fiança fidejussória e suas possibilidades de atuação.

A escolha de Atibaia também está relacionada à proposta de ampliar o networking, reunindo empresários e profissionais de diferentes regiões do Brasil.

Conhecimento, relacionamento e novas oportunidades

Encerrando a entrevista, Sandro reforçou que o mercado de garantias deve ser compreendido de maneira ampla, considerando as transformações na atuação dos corretores e a diversificação das soluções oferecidas aos clientes.

Para ele, o desenvolvimento de novas oportunidades precisa caminhar junto com a responsabilidade na análise dos riscos e com a construção de relações comerciais sustentáveis.

“Não adianta eu ganhar R$ 1 milhão se eu não dormir tranquilo. Eu posso ganhar R$ 10 milhões se não dormir tranquilo, esse dinheiro não vale nada.”

A entrevista reforça a importância de ampliar o conhecimento dos profissionais sobre as diferentes modalidades de garantia e de compreender como essas soluções podem contribuir para a realização de projetos, a continuidade das empresas e o desenvolvimento da economia.

Podcast Seg News Entrevista

Acompanhe a conversa completa entre Ivanildo J. M. Sousa e Sandro Romano no Podcast Seg News Entrevista e conheça mais sobre os desafios e as oportunidades do mercado de garantias no Brasil.