IV FÓRUM SEG NEWS DE DIREITO DO SEGURO – Faça a sua inscrição no IV FÓRUM SEG NEWS DE DIREITO DO SEGURO e ganhe uma assinatura anual da revista(06 Edições – Digital). A publicação estará disponível na Plataforma EAD CCPSegNews a partir do dia 02 de dezembro. O fórum terá como temas: Nova Lei do Seguro (Lei 15.040), Seguro Garantia e Seguro de Responsabilidade Civil.

Reserve sua inscrição pelo WhatsApp 11 934157357

Ou pelo E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br

IV FÓRUM SEG NEWS DE DIREITO DO SEGURO

Destaque: Lançamento da Revista Seg News de Direito do Seguro (Palestras com Articulistas)

Data: 02 de Dezembro de 2026 – Das 18h30 ás 21h00

Formato On Line Ao Vivo: Plataforma Googlemeet

Inscrições: R$ 80,00 – Pix 11 934157357

*Vale a Assinatura Anual da Revista Seg News de Direito do Seguro (PDF)

Disponível para Leitura na Plataforma EAD do CCPSegNews

PROGRAMAÇÃO:

COORDENAÇÃO: Ivanildo Sousa – CEO da Agência Seg News

I – PAINEL (18h30 ás 19h20): A NOVA LEI DO SEGURO E SEUS IMPACTOS NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DO SETOR

Palestrantes:

Cirlene Silva Siqueira – Advogada no Escritório Peres Filho Sociedade de Advogados

Graziella Vellasco – Advogada no Escritório Graziela Vellasco

II PAINEL (19h20 ás 20h10): RISCOS E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL NO BRASIL

Palestrantes:

Robson Luiz Schiestl Silveira – Sócio do escritório Robson Silveira Advogados

Diego Virginio – Advogado, com atuação nas áreas de Direito do Seguro e Responsabilidade Civil

III PAINEL – (20h10 ás 21h00): O SEGURO DE GARANTIA E SUA IMPORTÂNCIA NO SEGMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Palestrantes:

Carolina Mattos Lourival, Advogada Sênior na AXA do Brasil.

Valéria Claudia da Costa Coppola – Advogada e Corretora de Seguros.