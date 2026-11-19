As férias de verão estão chegando e muitas pessoas optam por viajar de carro, seja pela praticidade ou mesmo para visitar diversos destinos. E além das rodovias nacionais, às internacionais também ganham espaço no roteiro para quem deseja se aventurar nos países vizinhos. E um item indispensável no planejamento é o seguro para o veículo. Assim como alguns locais exigem apólices específicas de seguro-viagem para os turistas, nesses casos, alguns seguros auto também são obrigatórios para poder transitar com o veículo pelo território estrangeiro. Entre eles estão a Carta Verde e o Seguro Obrigatório contra Acidentes de Trânsito (SOAT).

A Carta Verde é obrigatória para veículos brasileiros que circulam por países integrantes do Mercosul, como Argentina, Paraguai e Uruguai, além do Chile. A exigência se aplica a carros de passeio, particulares ou alugados, motocicletas, bicicletas motorizadas, reboques e motorhomes registrados no Brasil. O seguro garante cobertura para morte, danos pessoais, despesas médico-hospitalares e danos materiais causados a terceiros.

“O prazo de contratação pode variar conforme a necessidade do viajante e a duração da viagem, podendo chegar a até um ano”, explica Alessandra Monteiro, diretora técnica da Pluna Corretora de Seguros, do Grupo Bancorbrás. Ela acrescenta que, em caso de sinistro, a assistência ao segurado é prestada por uma seguradora do país onde ocorreu o acidente.

Já o SOAT é destinado aos turistas que pretendem circular de carro pelo Equador, pela Colômbia e pelo Peru. O seguro oferece cobertura para danos corporais e morte do motorista, dos passageiros e de pedestres envolvidos em acidentes de trânsito. No entanto, é importante destacar que a proteção não contempla danos materiais ao veículo segurado nem a veículos de terceiros.

Alessandra destaca que o seguro auto contratado no Brasil, em regra, não oferece cobertura para ocorrências em outros países. Para quem deseja manter a proteção do veículo durante viagens internacionais, é necessário contratar uma apólice adicional de extensão de perímetro. “Essa cobertura amplia a abrangência geográfica do seguro, permitindo que o segurado conte com as garantias previstas na apólice também fora do território nacional, conforme as condições e os países contemplados no contrato”, explica.

Proteção completa

O seguro auto é uma alternativa para evitar despesas inesperadas e proteger o patrimônio do motorista diante de diferentes imprevistos. A cobertura pode incluir situações como roubo ou furto, incêndio acidental, colisões, queda de objetos sobre o veículo, inundação e danos aos pneus ou à pintura decorrentes de acidentes, conforme as condições contratadas. Além disso, em situações emergenciais, como um pneu furado ou uma bateria descarregada, o segurado pode contar com o serviço de assistência 24 horas. Nesses casos, a seguradora aciona um prestador de serviços para auxiliar na resolução do problema.

Mercado aquecido

O mercado de seguros continua em expansão, refletindo a crescente atenção dos brasileiros à proteção de seus bens. Segundo o levantamento mais recente da Superintendência de Seguros Privados (Susep), entre janeiro e setembro, o segmento de seguro auto registrou alta nominal de 6,29% na arrecadação em comparação com o mesmo período do ano anterior, totalizando R$ 47,99 bilhões em prêmios.

Para mais informações acesse o site da Pluna Corretora de Seguros ou entre em contato pelo telefone 0800 707 0020.