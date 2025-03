UBRAFE alerta sobre a importância da Segurança e do Seguro de Responsabilidade Civil em Feiras e Eventos de Negócios

Levantamento da UBRAFE revela que 15% das feiras e eventos de negócios não exigem a contratação de seguro, enquanto 30% faz a contratação de forma obrigatória e 53% o fazem como recomendação de segurança.

UBRAFE discute as práticas recomendadas na área de segurança, a contratação e a operação correta dos seguranças em feiras e eventos de negócios – A UBRAFE (União Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios) divulgou um levantamento realizado junto às principais organizadoras de feiras associadas à entidade, que respondem por mais de 90 feiras e eventos de negócios no Brasil. O estudo revelou que 15% desses eventos não exigem contratação de seguro de responsabilidade civil, enquanto 30% dos entrevistados já exigem contratação de seguro para participação do evento de forma obrigatória e 53% a consideram uma medida de segurança recomendada.

Diante desse cenário, a UBRAFE recomenda a contratação do seguro para todas as partes envolvidas – promotores, venues/recintos e expositores –, garantindo maior proteção e mitigando riscos associados à realização desses eventos. O tema foi amplamente debatido durante um evento online promovido pela entidade na última sexta-feira (21), que reuniu associados e especialistas do setor.

A importância do seguro para credibilidade e mitigação de riscos

O seguro para feiras e eventos de negócios minimiza riscos financeiros e reforça a confiança de patrocinadores, expositores e participantes. Ele protege contra imprevistos como acidentes, danos à infraestrutura e falhas técnicas, evitando prejuízos elevados. A cobertura de responsabilidade civil previne processos judiciais por acidentes com terceiros, enquanto expositores e fornecedores têm seus investimentos protegidos contra furtos e danos materiais. Também assegura a continuidade do evento em casos de cancelamento e garante conformidade com normas legais. Assim, o seguro não é apenas uma medida de precaução, mas um diferencial competitivo no setor.

“Muitos organizadores permitem que seus expositores participem das feiras sem seguro, o que compromete a credibilidade do setor. Embora a legislação não exija a contratação do seguro de eventos, essa medida oferece proteção essencial para todas as partes envolvidas”, ressalta Ricardo Garrido, da Assurê Serviços, empresa associada à UBRAFE. Para ele, a comunicação eficaz dentro do setor é um dos principais desafios, sendo fundamental que os regulamentos das venues/recintos e organizadores incluam informações claras sobre a necessidade do seguro e da conformidade com as normas de segurança.

Segurança privada e a nova legislação

Na ocasião também foi discutido a contratação de segurança para os eventos. A sanção do Estatuto da Segurança Privada, por meio da Lei Federal 14.967, trouxe mudanças significativas para o setor. A legislação, que entrou em vigor recentemente, veda o trabalho avulso de vigilância e impõe a necessidade de qualificação e certificação dos profissionais. No entanto, muitos promotores ainda não exigem o protocolo do GESP, que atesta a regularidade dos profissionais de segurança contratados. A UBRAFE destaca que é essencial criar um cadastro de fornecedores qualificados para garantir a conformidade com as normas.

Durante o encontro, Flavio Carrera, da Cava Vigilância e Segurança, empresa associada à UBRAFE e participante do grupo de trabalho de boas práticas em segurança em eventos da entidade, alertou para a atividade clandestina de segurança privada dentro dos pavilhões de eventos. Segundo ele, muitos promotores exigem documentação dos vigilantes apenas para atuação nos estandes durante a realização das feiras, sem considerar a segurança necessária também nos períodos de montagem e desmontagem dos eventos. Na ocasião, o profissional também lembrou que os manuais dos expositores estão desatualizados e precisam ser revisados para refletir as novas exigências legais.

“A segurança em eventos começa muito antes da sua abertura ao público. Durante a montagem e desmontagem dos estandes pode haver um alto risco de incidentes, portanto, é necessário considerar sempre a contratação de segurança especializada e um seguro de responsabilidade civil adequado, de forma a garantir a integridade de todos os envolvidos e o sucesso do evento”, ressalta o diretor-executivo da UBRAFE, Paulo Octávio Pereira de Almeida (P.O.).

Impacto da nova legislação e necessidade de adequação

Dra. Denise Tenório, delegada da Polícia Federal, também participou do encontro e destacou a importância de as faculdades que oferecem disciplinas voltadas para segurança em eventos, pois, ainda não estão totalmente alinhadas com a nova legislação e precisam se adequar. “A Polícia Federal tem ampliado a fiscalização e as penalidades, incluindo multas para empresas clandestinas e responsabilização criminal de todos os envolvidos na organização do evento. Para evitar irregularidades, os organizadores devem analisar cuidadosamente a qualidade dos serviços de segurança contratados e exigir dos vigilantes a devida formação e atualização profissional”, finaliza Tenório.

“Em um cenário onde crises podem surgir inesperadamente, ter uma apólice adequada assegura que problemas sejam resolvidos sem comprometer o sucesso da feira ou evento. Com a crescente exigência do mercado por segurança e planejamento, organizadores que oferecem essa garantia saem na frente na captação de patrocinadores e expositores, refletindo uma imagem de organização e preparo”, destaca o presidente do conselho de administração da UBRAFE, Paulo Ventura.

Sobre a UBRAFE

A UBRAFE (União Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios) é a associação de empresas promotoras e organizadoras de feiras e exposições, os principais centros de eventos (venues), empresas de logística internacional, de infraestrutura, serviços especializados representando toda a cadeia de valor. Em seu quadro de associados estão as empresas promotoras de feiras e eventos de negócios mais relevantes de diversos setores da economia, assim como os principais e maiores recintos de eventos do país. Fundada em 1986, representa institucionalmente e politicamente o setor de feiras e eventos de negócios junto a todos os segmentos da economia brasileira, com o objetivo de congregar e fortalecer as empresas do setor de promoção comercial. Dados levantados pela UBRAFE demonstram que o Brasil possui mais de 2.000 feiras e eventos, alavancando negócios de mais de R$ 1 Trilhão de reais por ano.

Saiba mais em ubrafe.org.br